La scadenza dell’acconto IVA 2020 si avvicina e molti contribuenti devono effettuare il versamento per non incorrere in sanzione. Il 2020 è un anno difficile e l’economia ha subito una crisi che non ha eguali. Molti settori sono penalizzati e lo Stato è intervenuto posticipando la scadenza dell’acconto al 16 marzo 2021. La scadenza del 28 dicembre coinvolgerà molti contribuenti, ma per effettuare l’acconto IVA 2020, si può pagare anche l’importo reale dell’ultimo trimestre o del mese di liquidazione.

Tre metodi per la liquidazione dell’acconto

L’acconto IVA di ciascun anno si calcola a seconda della convenienza adottando tre metodi diversi tra loro: storico, previsionale e analitico.

Il calcolo del metodo storico prevede l’aliquota dell’88% da applicare sul debito d’imposta che risulta dalle seguenti liquidazioni:

a) mensili, relativa al mese di dicembre dell’anno precedente (in questo caso la liquidazione di dicembre 2019);

b) trimestrali ordinari, in base alla dichiarazione IVA annuale (2019);

c) trimestrali speciali, in riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente. Sono trimestrali speciali ad esempio: i trasportatori, imprese di somministrazione energia elettrica, acqua, gas, eccetera.

Il secondo metodo è quello previsionale che viene calcolato in base ad una stima delle operazioni effettuate fino al 31 dicembre.

In questo modo, viene applicata l’aliquota dell’88% sull’importo che si prevede di dover pagare. Possono applicare questo metodo i contribuenti:

a) mensili, per il mese di dicembre;

b) trimestrali ordinari, in riferimento alla dichiarazione annuale IVA;

c) trimestrali speciali, in riferimento al quarto trimestre.

Acconto IVA 2020, si può pagare anche l’importo reale

Infine, esiste il metodo analitico dell’acconto IVA 2020, si può pagare sull’importo reale. In questo caso, l’acconto è il 100% dell’importo della liquidazione dell’IVA in base alle operazioni realmente effettuate suddivise nel modo seguente:

a) se contribuenti mensili, fino al 20 dicembre;

b) se contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre.

Questo metodo permette di effettuare una liquidazione provvisoria e pagare interamente l’IVA effettivamente dovuta.