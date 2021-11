Si avvicina il Black Friday ma la maggior parte dei negozi e dei siti e-commerce, sta applicando già gli sconti. Conviene, quindi, approfittarne per anticiparci nell’acquisto dei regali di Natale. Si presenta, infatti, l’esigenza di fare qualche pensierino ma il tempo è poco e anche i soldi non abbondano. Pertanto, siamo alla ricerca di qualcosa che colpisca ma che sia anche economico. Proprio per quello scopo, Amazon ha messo a disposizione tante idee regalo, davvero interessanti, per chi riesce ad avvalersi delle offerte. Qui, daremo qualche indicazione in proposito. Ebbene, davvero accontenteremo amici e parenti con questi economici regali di Natale reperibili su Amazon dai 3 agli 8 euro. Prima idea regalo è lo specchietto con pettinino, molto carino per una ragazza o per una bambina. È un oggetto da borsetta che si rivela sempre utile. Prezzo: 5 euro circa.

Accontenteremo amici e parenti con questi economici regali di Natale reperibili su Amazon dai 3 agli 8 euro

Seconda idea regalo utile ed economica, per persone di tutte le età e sesso, è la custodia per gli occhiali. Essa è disponibile, in vari colori e fantasie ed è semirigida, al prezzo di soli 5 euro. Ci sono anche i pacchetti da 2, da cui potremo ricavare 2 regali, a circa 10 euro in tutto. Terza idea regalo, molto valida per le amiche e le parenti più estroverse e alla moda, sono i guanti a rete. Si tratta di guanti-moda, senza dita, stile anni ’80. Il prezzo è davvero interessante in quanto i lunghi costano solo 2,79, mentre i corti 2,99 euro. Quarto prodotto, indicato per le più romantiche, è il bracciale a cuoricini, placcato in argento, a soli 3,52 euro! Esso è caratterizzato da 5 cuoricini pendenti da altrettanti fili lucidi. Si tratta di un prezzo imperdibile per un regalo perfetto.

Altri regali economicissimi per Natale

Altra idea che può accontentare amiche e parenti sportive, amanti dell’attività fisica, è il leggings a cuore. Si tratta di un capo alla moda che non può non piacere. Mette in evidenza il lato B ed è un oggetto da destinare ad una donna audace. È disponibile in vari colori e il suo prezzo è davvero stracciato, costando meno di 5 euro. Ancora, per gli amanti della casa, c’è il vaso lampadina, a soli 2,69. Si tratta di un regalo simpatico, economico e allo stesso tempo d’effetto. È composto da una lampadina nella quale va collocata una piantina. Quelle illustrate, sono solo alcune delle idee regalo economiche, disponibili, per fare una gran bella figura a Natale, accontentando tutti.