Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si narra che la prima persona ad assaggiare questa prelibatezza fosse proprio una regina e che se ne innamorò subito grazie al morbido impasto. Per molti aspetti, la ricetta non si discosta molto da altre preparazioni legate al panorama classico della tradizione. Tuttavia, per opera delle sue caratteristiche, si è decretata a tutti gli effetti una delle torte preferite dei bambini grazie alla sua semplice bontà. Per questo, merita di essere provata.

Basteranno pochi ingredienti e circa mezz’ora di tempo per portare in tavola una prelibatezza tutta da gustare. Una torta semplice e buona come quelle della nonna. Di seguito, tutto quello che occorre per realizzare un’ottima torta della regina.

Ingredienti

a) 4 uova;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

b) 250 g di farina tipo 00;

c) 125 g burro;

d) 150 g zucchero semolato;

e) 1 bicchiere latte parzialmente scremato;

f) 1 bustina lievito per dolci.

Accontentare i bambini in un lampo con la torta soffice della regina. Procedimento

Per preparare la torta regina sarà necessario versare in una ciotola il burro e lo zucchero. Lavorare energicamente con l’aiuto di un cucchiaio ed aggiungere solo i tuorli. Gli albumi verranno montati dopo. Poi, in un pentolino, versare a filo il latte e sciogliere il lievito. Successivamente, unire la miscela al composto di uova e amalgamare con cura per qualche minuto.

A questo punto, setacciare la farina ed incorporarla al composto. Ora è il turno degli albumi. Montarli a neve con l’aiuto delle fruste elettriche e versarli all’impasto. In una tortiera leggermente imburrata, oppure rivestita da carta da forno, versare il composto e livellarlo con un cucchiaio.

Infine, inserire nel forno che dovrà essere già caldo. Far cuocere ad una temperatura di 150° per circa 30 minuti. Ed il gioco è fatto. La torta risulterà alta e soffice. Da servire con un tazza di latte e cacao oppure ad uno yogurt.

Se “Accontentare i bambini in un lampo con la torta soffice della regina” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Brioches leggere e sempre soffici con questo ingrediente speciale“.