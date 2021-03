In questo periodo, purtroppo, non siamo più abituati… Ma avere ospiti a casa fa sempre molto piacere. Saperli poi accogliere nella maniera più giusta e corretta, secondo quanto recita il galateo, meglio ancora.

In questa mini guida ci concentreremo sulle varie tipologie di posate e su come disporle a tavola nella maniera più corretta.

Accogliere gli ospiti in questo modo ci farà apparire dei perfetti padroni di casa.

Iniziamo dalle basi.

Posate in base al menù

In tavola devono essere presenti tutte le posate che serviranno ai commensali, dall’inizio alla fine del pasto. Selezionare pertanto le posate che serviranno sulla base del menù che si andrà a servire.

Disposizione

Sistemare le posate ai lati del piatto lasciando all’esterno le prime che dovranno essere utilizzate. Proseguire quindi seguendo questo criterio logico avvicinandosi sempre più al piatto.

Questa regola risulta molto comoda e permette anche agli stessi ospiti di evitare errori.

Vediamo a questo punto come disporre le varie posate rispetto al piatto.

a) A destra del piatto vanno tutti i coltelli con la lama rivolta verso l’interno. Su questo lato vanno messi anche i cucchiai, con il lato concavo rivolto verso l’alto;

b) A sinistra del piatto le forchette con i rebbi rivolti all’insù;

c) Davanti al piatto, disposte in maniera orizzontale, ci vanno le posate per dolci e frutta. Sistemare la forchettina o il cucchiaino per il dessert più spostati verso il bicchiere, mentre le posate della frutta più vicine al piatto. Il manico delle forchettine deve volgersi verso sinistra, mentre il manico di coltello e cucchiaio verso destra.

Eccezioni

Possiamo sistemare la forchetta a destra del piatto in un unico caso: se nel menù sono presenti le ostriche.

Invertire totalmente la posizione delle posate per la postazione di eventuali ospiti mancini.

Quando finalmente passerà il periodo di queste restrizioni, torneremo a far festa più di prima. E cosa c’è di meglio che organizzare un pranzo o una cena con amici e famigliari? Sarà l’occasione ideale per festeggiare finalmente tutti insieme la fine di un incubo. Potremo abbracciarci e gustarci un bel pranzo tutti insieme. Ed accogliere gli ospiti in questo modo ci farà apparire dei perfetti padroni di casa. Cosa volere di più?