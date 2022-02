La cucina è uno dei collanti più forti tra le diverse culture esistenti. Il cibo unisce perché è convivialità, occasione di crescita e cultura. Non a caso, l’Italia è famosa in tutto il Mondo per alcune sue ricette bandiera, ancora a distanza di anni.

Per il calendario cinese ci troviamo nell’anno della Tigre, che sembrerebbe incarnare forza e coraggio. Allora, non possiamo che celebrarlo degnamente con una delle ricette cinesi più appetitose di sempre. Si tratta dei panini al vapore, detti Bao, da provare anche in versione dolce.

Ecco, però, dosi e procedimento per preparare l’impasto e tante possibili idee di condimento. Ma, soprattutto, ecco anche come prepararli in padella velocemente.

Ingredienti per 4 porzioni da cuocere al vapore

300 grammi di farina debole;

30 grammi di zucchero;

160 grammi d’acqua tiepida;

3 grammi di lievito di birra secco (8 grammi se fresco);

4 grammi di sale;

un cucchiaio di olio.

Accogliamo l’anno della Tigre con questi morbidi panini cinesi profumati da farcire con cavolo cappuccio e carne

Iniziare sciogliendo il lievito in acqua con poco zucchero. Nella planetaria, versare farina, lievito sciolto, zucchero e il resto dell’acqua e amalgamare il tutto. Aggiungere olio e sale per ottenere un impasto elastico.

Formare una palla e attendere che raddoppi con la lievitazione. Rovesciare, poi, l’impasto su una spianatoia e formare palline da 50 grammi, lasciandole riposare per mezz’ora.

Appiattirle per formare un disco di circa 8 centimetri e alto un centimetro e piegarlo su se stesso per fare una mezzaluna. Al centro, occorrerà inserire della carta forno per non fare attaccare le 2 estremità. Coprirli con uno strofinaccio umido e lasciare lievitare un’ora.

Cuocere i panini a vapore per 15 minuti.

Per il condimento e una cottura più pratica

In realtà, sembrerebbe possibile cuocerli anche in padella, aggiungendo un filo di olio di sesamo. Basterà cuocerli a fiamma vivace per ottenere una crosticina alla base simile a quella dei ravioli cinesi. Aggiungere circa 2 dita d’acqua e coprire con coperchio. Cuocere così per 5 minuti o fino a evaporazione dell’acqua.

Ed ecco una lista di possibili condimenti per farcire i panini gourmet:

petto di pollo speziato;

hummus di lenticchie;

tofu;

ottime verdure al vapore come cavolo cinese, bietola o funghi shiitake;

ricotta e melanzane grigliate;

salmone, cipolle caramellate e verdurine croccanti;

maionese allo yogurt, avocado, cavolo cappuccio e paprika.

Insomma, non resta che sbizzarrirsi, accogliamo l’anno della Tigre con queste prelibatezze da farcire con cavolo, macinato di carne, verdure o pesce.

