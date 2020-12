Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La moda continua a proporre nuove tendenze. E in fatto di stile, borse e scarpe fanno veramente da padrone nel guardaroba femminile. I prodotti sul mercato sono tanti ma qual è l’accessorio dell’inverno che tutte devono avere? Si dice che la borsa sia la migliore amica della donna, ed oggi esistono moltissime migliori amiche, poiché ci sono borse di tutti i tipi. Dalla maxi bag fino al mini big. Dalle clutch rigide, passando per i secchielli, fino ad arrivare a quelle in pelle morbida.

L’accessorio dell’inverno che tutte devono avere

Analizzando le passerelle per la stagione autunno inverno 2020/2021 vediamo ora quali sono le borse che sono emerse di più e quindi quelle che saranno un vero e proprio tormentone per tutto l’inverno.

La clutch morbida

Da portare a mano o sotto braccio la clutch è veramente la borsa che spicca di più dalle passerelle. Ne esistono di vari tipi, sia small sia XL, sia in cuoio sia in tessuto. Le borse che sono emerse di più sono quelle ad esempio di Loewe, l’intrecciata di Bottega Veneta, la maxi clutch di Givenchy e di Isabel Marant.

La clutch da morbida diventa rigida

Ebbene sì, perché un’altra grande tendenza è la clutch mini rigida. Dalla linee dure e geometriche, passando da quelle monocolore a quelle stampate. Quelle emerse di più sono sicuramente la clutch rigida di Lanvin, quella di Louis Vuitton e quella di Balenciaga.

Il secchiello

Per le amanti degli anni ’70, questo torna declinato sulle borse. Infatti un’altra borsa di stagione è il secchiello seventies. In pelle, di stoffa o di nappa, maxi, mini o midi: il secchiello sicuramente torna predominante sulle passerelle di Salvatore Ferragamo, Etro, Balmain e Celine by Hedi Slimane.

Ecco allora 3 fantastiche tipologie di borse che sicuramente si vedranno in strada durante questa stagione invernale un pochino altalenante.

