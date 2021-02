Piazza Affari accelera sull’ipotesi del Governo Draghi. Riuscirà SuperMario a risolvere i problemi che attanagliano da oltre un ventennio la nostra economia? Arriveranno le riforme tanto attese dagli investitori italiani ed esteri? Riusciremo a recuperare competitività rispetto al resto del Mondo? La parola agli eventi. Frattanto, i mercati azionari sembrano credere che tutto andrà per il meglio e che siamo all’inizio di una nuova era per l’Italia. Ce lo auguriamo.

Fra i titoli candidati ad un rialzo interessante per il 2021 abbiamo indicato spesso Unipol. La società fornisce servizi assicurativi e bancari principalmente in Italia. Quali sono i motivi che ci hanno fatto esprimere questo giudizio? Lo studio dei bilanci normalizzati degli ultimi 4 anni e i grafici in tendenza rialzista di lungo termine.

Procediamo per gradi. Oggi a Piazza Affari abbiamo assistito ad un’accelerazione per Unipol sottovalutato e pronto per un’esplosione dei prezzi.

Il titolo (MIL:UNI) ha chiuso la giornata odierna di contrattazione a 3,944 in rialzo del 5,01%, rispetto alla seduta precedente.

Nel 2020 Unipol, ha segnato il minimo a 2,49 ed il massimo a 5,506. Da inizio anno invece, il minimo a 3,62 ed il massimo a 4,148.

Le nostre previsioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo 3,38/3,59

area di massimo 5,52/6,45

Le probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato sono del 71%.

Accelerazione per Unipol, sottovalutato e pronto per un’esplosione dei prezzi

Le raccomandazioni degli altri analisti (8 giudizi) calcolano un fair value a 5,09. I nostri calcoli invece portano a 5,11.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo in apertura del 4 febbraio con stop loss di breve termine e lungo termine a 3,61 ed obiettivo primo a 4,22 da raggiungere per/entro poche settimane. Il superamento e successiva tenuta di questo livello farebbe “esplodere” le quotazioni con un obiettivo a 5,50 entro pochi mesi.

Come al solito si procederà per step.