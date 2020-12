Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Forse il periodo antecedente al Natale non è propriamente quello giusto per mettersi a dieta. Tuttavia, un’alimentazione che controlli l’apporto calorico e velocizzi il metabolismo può essere un’ottima preparazione per il periodo di feste. Perdere peso non è sicuramente una delle cose più facili da ottenere. Eppure con un piccolo sacrificio e delle regole semplici si possono avere dei buoni risultati. La questione principale è agire dall’interno, cioè velocizzare il metabolismo basale. Con ciò si intende rendere più rapido lo smaltimento dei cibi consumati.

Una selezione degli alimenti, accompagnata da attività fisica e qualche rimedio naturale aiuterà nell’impresa. Ecco come accelerare il metabolismo e perdere peso con questi alimenti straordinari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Equilibrio a tavola

Una corretta alimentazione è il rimedio e la prevenzione a molti problemi connessi al corpo. Una dieta appropriata consente naturalmente di velocizzare il metabolismo. In questo modo i nemici della linea, grassi e carboidrati, verranno smaltiti più in fretta e non si depositeranno. Il leggero aumento della porzione di proteine è uno degli espedienti che permetterà di perdere peso e attivare il metabolismo. Quando si parla di proteine, si intendono proteine di origine animale come pesce e uova, ma soprattutto quelle vegetali come i legumi e i superfood.

Un altro modo per far cambiare rotta al proprio metabolismo è diminuire i carboidrati. Questo non significa eliminarli del tutto poiché il corpo ne ha bisogno. Una piccola quantità di pane e pasta integrali, di patate possono essere consumate. La parola d’ordine quindi è “equilibrio”.

Accelerare il metabolismo e perdere peso con questi alimenti straordinari

Ecco alcuni tra i cibi fautori dell’accelerazione metabolica e quindi del dimagrimento. Olio di cocco. Utilizzato al posto del tradizionale olio d’oliva o di altre tipologie derivate dai semi aiuterà a smaltire i grassi. Le uova. Hanno un contenuto particolare di proteine e grassi che aiutano il metabolismo. Il pesce azzurro. Possiede proteine e grassi di qualità che accelerano lo smaltimento dei grassi cattivi. Le spezie. La cannella e specialmente lo zenzero aiutano a metabolizzare gli zuccheri più velocemente. Si parla di una velocità circa 20 volte superiore del normale smaltimento. Il tè verde. Oltre a sgonfiare attraverso la sua azione drenante, il tè è un potente antiossidante. Combatte il grasso in eccesso accumulatosi e rende più rapido il metabolismo. I legumi. Se consumati come snack prima dell’attività fisica, aiutano a dare energia e bruciare grassi.

Tutti questi alimenti sono fonte di benessere per il corpo e per la mente. Inoltre, sono gli alleati perfetti di una dieta volta al dimagrimento. Il consiglio più importante è sempre quello di associare una dieta equilibrata a un corretto allenamento. L’attività muscolare e aerobica sarà fondamentale per consentire il rapido funzionamento del metabolismo.