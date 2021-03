Ci sono delle azioni che compiamo ogni giorno e che sono entrate a far parte della nostra routine. Queste sono così comuni che a volte non ci accorgiamo neanche di compierle. Ma, soprattutto, non ci rendiamo conto che si tratta di gravi errori che possono risultare fastidiosi a lungo andare. Per questo motivo, vogliamo metterne in luce alcuni. Dunque, vediamo le abitudini quotidiane sbagliatissime che tanti di noi hanno.

Sciacquare i denti dopo averli lavati è in realtà un grandissimo errore

Su questa prima abitudine, bisogna fare un piccolo appunto. Tra i dentisti ci sono ancora pareri discordanti. Ma alcuni sostengono sia fortemente sbagliato risciacquare i denti dopo averli lavati. Infatti, così facendo, si rischia di eliminare il rivestimento protettivo al fluoro del dentifricio. I denti sono comunque una faccenda molto soggettiva. Per questo motivo, proviamo a chiedere al nostro dentista per sicurezza se dobbiamo cambiare l’abitudine di risciacquarli dopo il lavaggio.

Pensare a troppe cose prima di andare a dormire non farà altro che renderci più ansiosi, eppure non riusciamo a smettere

La Dott.ssa Graziella Pisano, spiega che pensare troppo prima di dormire, non ci permetterà di riposarci perché aumenterà la nostra ansia. Eppure, in tantissimi rimuginano sulla giornata che hanno appena trascorso e sulle cose che dovranno fare il giorno successivo. Questo atteggiamento non permette al cervello di rilassarli, soprattutto se si continua a pensare che, a causa di questi pensieri, non si riuscirà a dormire a sufficienza. Perciò, appena ci mettiamo a letto, respiriamo lentamente, svuotiamo la mente e lasciamoci andare. Questo ci aiuterà tantissimo.

Tantissimi tolgono la buccia dall’arancia prima di averla sbucciata, non sapendo che questo farà perdere tantissimo gusto al frutto

Questa abitudine è davvero molto comune, ma non abbiamo mai pensato potesse essere sbagliata. Molti di noi, infatti, sbucciano l’arancia e poi ne prendono gli spicchi per poterla mangiare. Ma questo è un grandissimo errore. Infatti, in questo modo, parte del succo del frutto si riversa sulle mani, facendo così perdere tantissimo gusto a ciò che stiamo per mangiare! Perciò, prima dividiamola in spicchi con la buccia. Basterà creare dei piccoli tagli sulla superficie di quest’ultima per farlo. E solo in un secondo momento stacchiamo quest’ultima!

