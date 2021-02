“L’ozio è il padre dei vizi” recita un antico proverbio. E come sempre gli antichi adagi popolari contengono un fondo di verità. Stare troppo in panciolle infatti induce ad una pigrizia fisica e intellettuale che ci può portare a sprecare un mucchio di soldi in maniera inutile.

Oggi parliamo della bolletta della luce e spieghiamo perché molti devono cambiare l’abitudine sbagliata che ci fa spendere fino a 100 euro in più di energia elettrica.

Staccare le spine

In casa esistono degli elettrodomestici che sono indispensabili per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza. Parliamo naturalmente del frigo e della lavatrice. Nonché del forno e della lavastoviglie. È necessario, infatti, che questi rimangano sempre collegati alla presa elettrica per poter continuare a fare il proprio lavoro.

Molte altre prese, invece, dovrebbero essere comodamente staccate subito dopo l’uso. Parliamo, ad esempio, dei carica-batterie del computer e del telefonino, del microonde o delle abat-jour.

Comportarsi in questo modo potrebbe portare ad un risparmio che varia dagli 80 ai 100 euro all’anno circa. Per comodità consigliamo di acquistare o di utilizzare le ciabatte in modo da avere tutte le prese sotto controllo. E poi quanto è comodo spegnerle con un semplice tasto?

L’impatto sul pianeta

Inoltre questo gesto potrebbe avere un impatto molto positivo sul pianeta. Infatti andrebbe a diminuire l’energia fantasma che tutti i giorni viene sprecata.

Questa piccola attenzione, infatti, se estesa a tutto il pianeta, potrebbe ridurre addirittura dell’1% le emissioni globali di CO2. L’ideale sarebbe anche mettere tutti i dispositivi in modalità di risparmio energetico. Ciò, peraltro, permetterebbe anche di ottimizzare il tempo di durata della batteria.

Oggi, dunque, abbiamo spiegato dettagliatamente qual è l’abitudine sbagliata che ci fa spendere fino a 100 euro in più di energia elettrica. Consigliamo di leggere anche questo accorgimento che permette alle donne di risparmiare.