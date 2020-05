AbitareIn va forte nonostante il coronavirus

AbitareIn ha sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, nella zona di Piazzale Corvetto, su cui è in corso di realizzazione il progetto residenziale “Olimpia Garden”.

Realizzerà il progetto residenziale milanese “Olimpia Garden”

Si tratta di un complesso immobiliare di 12.650 mq commerciali e 24.100 mq di costruito, per un corrispettivo complessivo di € 15.600.000, di cui € 2.854.812 già precedentemente corrisposti. Integralmente saldato l’importo, al netto di quanto già versato.

L’operazione è stata effettuata tramite la controllata Abitare In Development 7 s.r.l. L’azienda ha sottoscritto anche un contratto di mutuo fondiario con Banca Intesa Sanpaolo, per il finanziamento di un importo pari a € 17 milioni. Tale finanziamento è destinato all’acquisto dell’immobile e al completamento dei lavori per la realizzazione del progetto residenziale Olimpia Garden.

Confermato il trend di crescita del mercato residenziale milanese

Secondo Luigi Gozzini, Presidente di AbitareIn, i risultati commerciali ottenuti anche in un periodo così complesso confermano che le famiglie milanesi continuano a considerare come una priorità l’acquisto della casa. I siti internet del gruppo hanno registrato un incremento degli accessi di oltre il 40%, segno che i progetti residenziali di AbitareIn continuano a destare molto interesse. Confermato dunque il trend di crescita del mercato residenziale milanese.

Chi è AbitareIn?

Fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo, la Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana. Offre un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative delle famiglie di oggi.

AbitareIn (MIL:ABT), PMI Innovativa attiva nel settore dello sviluppo immobiliare residenziale nella città di Milano, si distingue per un modello di business estremamente innovativo. Prevede la realizzazione di un prodotto “casa” totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato.

La società punta su una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell’avvio dei lavori di costruzione.

AbitareIn è quotata da aprile 2016 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.