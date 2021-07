Ci sono dei luoghi, a volte famosi, dove è possibile essere pagati per andare ad abitarci. In genere sono posti molto belli ma scarsamente popolati. Così le autorità decidono d’incentivare le persone a trasferirsi e magari anche ad aprire una attività.

In Italia per esempio, da tempo ha preso piede la vendita delle case a 1 euro. Così si può acquistare casa in Sicilia a 1 euro in un posto incredibile dove anche le star di Hollywood stanno arrivando. Ma le case a 1 euro perché costano così poco e cosa si nasconde dietro questa offerta? Semplicemente un desiderio da parte del comune di ripopolare una zona che sta perdendo abitanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Abitando in questi posti ci regalano fino a 33.800 euro

Lo stesso obiettivo è quello del sindaco di Tulsa, in Oklaoma, bella cittadina degli Stati Uniti, nella parte centromeridionale del Paese. L’Oklaoma confina col Texas, il Kansas e l’Arkansas. Ai nuovi abitanti viene dato un contributo di 10.000 dollari. La città non è piccola, anzi, vanta circa 400mila abitanti e molti servizi sociali.

Rimanendo negli States altri due Paesi prevedono misure simili. Uno è il Minnesota. Ad Harmony si offrono fino a 12.000 dollari per chi vi si trasferisce e acquista una casa. Il Minnesota si trova nel Nord degli USA, al confine col Canada e vicino alla zona dei grandi laghi. Anche l’Alaska offre un contributo ai suoi residenti. A chi vi prende la residenza lo Stato regala ogni anno 1.200 dollari.

Abitando in questi posti ci regalano fino a 33.800 euro. Infatti sempre in America, ma questa volta nel sud del Continente, in Cile, si attirano gli imprenditori offrendo 40.000 dollari, pari a 33.800 euro. A Santiago del Cile le piccole e medie imprese che si trasferiscono possono ottenere quella cifra a fondo perduto.

Ma non c’è bisogno di andare tanto lontano per trovare un angolo di Paradiso dove vivere sovvenzionati dalle autorità locali. In Grecia nell’isola di Antikythera (Anticitera), una perla a sud del Peloponneso, offrono alle famiglie che vi si trasferiscono una casa, un appezzamento di terreno e 500 euro al mese.