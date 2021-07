Durante l’estate uno dei nostri obiettivi è probabilmente quello di ottenere una sana tintarella. In molti, infatti, desiderano liberarsi del pallore tipico dell’inverno. Però, per ottenere un’abbronzatura più luminosa e più in fretta grazie a questi pratici consigli dobbiamo prima conoscere meglio la nostra pelle e sapere come trattarla. Solo così potremo raggiungere il nostro obbiettivo senza rinunciare alla salute della pelle.

Conosciamo la nostra pelle

La prima cosa da fare è individuare il nostro fototipo. Ossia quell’insieme di caratteristiche che ci rendono più o meno sensibili ai raggi UV. Esistono sei fototipi, dove il primo si riferisce ha una pelle diafana generalmente accompagnata da capelli rossi e chiari. Il sesto fototipo riguarda le pelli molto scure generalmente associate a capelli tendenti al nero e occhi castani.

Intuiamo quindi che si tratta di una scala, che va dalla pelle più sensibile ai raggi solari a quella più resistente. Se apparteniamo al fototipo 1 o 2 avremo bisogno di esporci più volte ai raggi solari proteggendo molto la pelle per evitare serie scottature. Le pelli del fototipo 5 e 6 invece sono talmente scure che difficilmente si irriteranno, anche perché non sono in grado di abbronzarsi più di tanto. I più fortunati appartengono al fototipo 3 e 4, perché possono abbronzarsi dopo poche esposizioni al sole e, con le giuste accortezze, si bruceranno difficilmente.

La crema giusta

In base al nostro fototipo dobbiamo scegliere la crema solare più adatta. Ovviamente, si tratta di una protezione consigliata anche per le persone con una carnagione olivastra. Però, le persone con una pelle più chiara dovranno fare particolarmente attenzione.

Per questo i primi fototipi dovrebbero utilizzare una crema con un fattore di protezione molto alto. Questo vale in particolare per i primi giorni di esposizione al sole. La chiave infatti è essere graduali. Infatti, se ci esponiamo immediatamente a tante ore di sole la pelle finirebbe per spellarsi, costringendoci a ricominciare il processo da capo. Ricordiamoci anche, che mettere una crema ad altra protezione non vuol dire abbronzarsi di meno, anzi, vuol dire che possiamo rimanere più tempo sotto i raggi del sole.

Abbronzarci dall’interno

Sempre più persone sono consapevoli che anche ciò che mangiamo influisce sulla salute della pelle e il suo aspetto. Quindi, possiamo facilmente dedurre che anche l’abbronzatura può essere aiutata dall’interno. Per farlo dobbiamo mangiare più alimenti che contengono betacarotene, generalmente di colore rosso o arancio, anche se l’avocado è un’importante eccezione. Ricordiamoci anche di idratarci per non prendere colpi di calore e rendere la nostra pelle più resistente al sole che rischia di seccarla.

Ecco quindi spiegato come ottenere un’abbronzatura più luminosa più in fretta grazie a questi pratici consigli.