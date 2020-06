Abbronzatura perfetta. Quali cibi devo mangiare? L’estate è alle porte, anche se il meteo non è incoraggiante. Riuscire ad avere un’abbronzatura perfetta è abbastanza difficile. Soprattutto perché ognuno ha un tipo di pelle diverso. Infatti ogni volta che si va al mare si ha sempre l’amica o l’amico che si abbronza sempre prima di te e meglio di te. Oppure vedete passare sul bagnasciuga donne o uomini con un’abbronzatura perfetta e voi siete lì a chiedervi cos’è che loro hanno e voi no. Be’ sicuramente geni diversi. Infatti il colore della pelle sarà sempre diverso. C’è chi ha quella più dorata, quella più olivastra, quella rossa etc…

Abbronzatura perfetta. Quali cibi devo mangiare?

Ma per una abbronzatura perfetta, uali cibi devo mangiare?Per fortuna ci sono dei cibi che aiutano la nostra pelle ad avere il colore che vogliamo. E non ci serviranno creme o abbronzanti che vendono il sogno, perché l’abbronzatura perfetta dipende tutta da noi. Per avere un’abbronzatura perfetta bisogna assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. L’acqua è molto importante perché mantiene la nostra pelle idratata e aiuta a reintegrare le grosse perdite d’acqua causate dalla sudorazione.

Il beta carotene

Parlando di abbronzatura perfetta, quali cibi devo mangiare? Il beta carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Il beta carotene ha inoltre un forte potere antiossidante e ha la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare.

Tra gli alimenti al primo posto ovviamente c’è la carota. In generale il beta carotene è presente nei vegetali gialli, arancioni e verdi, ad esempio pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni.

Gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono in grado di proteggere la pelle dall’invecchiamento cutaneo e dagli effetti dannosi dei raggi UV, presenti in gran parte degli alimenti di origine vegetale. Acqua, frutta e verdura devono dunque avere un ruolo primario, senza dimenticare di assumere anche gli altri nutrienti nelle giuste proporzioni.