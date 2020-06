La voglia di mare e sole aumenta.ma l’abbronzatura alla finestra, funziona oppure no? C’è sempre una pandemia in corso. Impossibile dimenticarlo e quindi molti hanno deciso di non perdere i potenti raggi del sole e abbronzarsi alla finestra. Per mesi siamo stati chiusi in casa, c’è chi ha la possibilità di avere un giardino e c’è invece chi questa fortuna non la ha. Ma la vitamina D è necessaria e quindi non sarà una finestra a frenare la voglia di sole.

Abbronzatura alla finestra, funziona oppure no?

Esporsi al sole è necessario, perché accelera la produzione di endorfine e quindi migliora l’umore. Regolarizza il ricambio cellulare, agisce positivamente sul sistema immunitario, oltre a favorire la sintesi della vitamina D, che secondo un recente studio abbasserebbe il rischio di contrarre il coronavirus. Per esporsi al sole è necessario scegliere la giusta crema solare. Ci sono diverse creme per ogni fototipo.

Abbronzatura: i diversi fototipo

Il fototipo è una classificazione della pelle data dalle caratteristiche della carnagione e dai capelli. I fototipi sono 6: il fototipo 1 corrisponde al colorito più chiaro e più sensibile, che va protetto in fase di abbronzatura con filtri solari alti. Mentre il fototipo 6 è quello proprio della pelle scura. I prodotti solari agiscono grazie a sostanze che filtrano la luce, detti comunemente filtri chimici oppure grazie a delle microparticelle schermanti. Questo perchè riflettono la luce dette filtri fisici o filtri minerali. Questi filtri fanno in modo che la pigmentazione cutanea avvenga gradualmente e in modo sano. Quando si sceglie la protezione solare in negozio sarebbe opportuno scegliere quelli più naturali possibile. Essendo naturale non significa che non funziona.

Prevenzione danni cutanei

Come quelli con la plusolina, un complesso costituito da un mix di oli naturali e vitamina E dall’azione protettiva e antiossidante. Contribuiscono alla prevenzione dei danni cutanei da macchie, ma anche nel rallentare la comparsa di rughe. L’olio di karanja, in particolare, è ricco di flavonoidi in grado di assorbire le radiazioni ultraviolette UVA/UVB. In più assicura idratazione e un’azione antinfiammatoria. Quindi prepariamoci con la crema solare giusta e mettiamoci davanti la finestra a prendere la nostra tintarella.