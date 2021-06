Già da fine ‘800 i progressi medici avevano scoperto che l’ananas contiene una componente eccezionale a fine terapeutico. Parliamo della bromelina, sostanza dal forte effetto analgesico e antinfiammatorio. La bromelina è utile per far rientrare ogni tipo di infiammazione ed è consigliata specialmente per i dolori articolari. Non importa che siano dovuti ad artrite reumatoide o osteoartrite, le sostanze contenute nell’ananas ridurranno comunque il dolore. Le proprietà antinfiammatorie dell’ananas vengono amplificate notevolmente se le uniamo a quelle dello zenzero. Abbiniamo questa spezia all’ananas per il miglior antinfiammatorio naturale contro i dolori articolari, e non solo. I principi attivi dello zenzero, come la capsaicina, agiscono attivamente sulla riduzione della sensibilità al dolore. Spesso lo zenzero viene usato per tisane e infusi, ma in pochi lo mixano all’ananas, così da ottenere un vero elisir di giovinezza.

Il miglior modo per usufruire della duplice azione di ananas e zenzero è preparare un bel frullato. Il frullato di ananas e zenzero è una bevanda fresca, eccellente per essere consumata a colazione e cominciare nel miglior modo la giornata.

Prepararlo è molto semplice. Bastano un ananas, una radice di zenzero da fare a scaglie e dell’acqua. Puliamo bene l’ananas con un coltello, eliminando la buccia e la parte dura al centro. Tagliamola a fettine e poi a cubetti, che metteremo nel frullatore assieme a un abbondante tazza d’acqua. Attiviamo il frullatore fino a ottenere un composto omogeneo. Solo ora occupiamoci dello zenzero. Puliamo l’esterno della radice sempre con un coltello, dopodiché grattugiamola fino a ottenere una polvere fina. Versiamo la polvere di zenzero nel mixer e azioniamolo di nuovo ma solo per pochi secondi. Quando, anche all’aggiunta dello zenzero, il frullato sarà omogeneo, allora è pronto per essere servito. Possiamo berlo così o con l’aggiunta di qualche cubetto di ghiaccio.

