Precedentemente in un altro articolo abbiamo parlato di come sia incredibile ma spesso alcuni gesti semplici che compiamo tutti i giorni possono essere sbagliati. Stiamo parlando di piccole abitudini o procedimenti nella preparazione in cucina del quale non sapevamo esistesse un’alternativa più semplice ed efficace. In questo articolo vedremo perché abbiamo sempre tagliato le cipolle nel modo sbagliato, ecco come fare per non piangere mai più.

Perché la cipolla fa piangere?

Quello di secernere, se danneggiati, delle sostanze chimiche dal sapore sgradevole è un sistema di difesa molto diffuso tra i vegetali per scoraggiare gli assalitori. Un famoso esempio è infatti il piccante del peperoncino che non è altro che una risposta evolutiva alla necessità di sopravvivenza. Tra tutti questi però la cipolla merita una menzione speciale. Questa infatti si distingue perché, quando tagliata, rilascia una molecola volatile chiamata propantial S ossido. Una sostanza detta anche “fattore lacrimogeno” che, oltre ad essere estremamente irritante, evapora a contatto con l’aria e si diffonde subito nell’ambiente. Insomma una vera e propria arma chimica a difesa di questo ortaggio temuta da tutti i predatori, in primis chi adora cucinare con il soffritto.

Un trucco semplice ed economico

Nel corso dei secoli l’essere umano ha sviluppato la cucina, in quasi tutte le sue culture, con la cipolla come uno dei suoi ingredienti principali. Ecco perché negli anni, a contatto con questo sistema di difesa, ha escogitato anche delle semplici tecniche per ovviare al problema. Una di queste è semplicissima: basterà utilizzare un tovagliolo di carta umido da piegare e da tenere sul tagliere mentre si affetta la cipolla. Questo semplice trucchetto fa in modo che l’acqua del fazzoletto funga da magnete per la sostanza lacrimante rilasciata dalla cipolla. Questa sostanza chimica infatti è particolarmente attratta dall’acqua. Ecco quindi che, una volta rilasciata, verrà assorbita da questa invece che entrare a contatto con i nostri occhi irritandoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Si è visto in questo articolo perché abbiamo sempre tagliato le cipolle nel modo sbagliato, ecco come fare a tagliarle in modo veloce e senza piangere.