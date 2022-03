Se c’è una cosa da cui siamo ossessionati è il nostro corpo. Passiamo ore ed ore chiusi in palestra, nella speranza di vedere anche un minimo risultato. Se gli uomini si concentrano sugli addominali e sui muscoli delle braccia, le donne sulla pancia e sui glutei.

In effetti, l’attività fisica è estremamente importante, e viene consigliata anche dai medici. Infatti, non solo aiuta a scolpire il fisico ma ridurrebbe anche il colesterolo cattivo. A volte, però, non serve andare in palestra. Anche l’allenamento fatto a casa può essere molto utile. Infatti, ecco come raggiungere la pancia piatta, anche oltre i 50 anni.

L’attività fisica, però, deve essere fatta bene e, soprattutto, non deve interferire con il normale svolgimento della vita quotidiana. Ciò significa che se facciamo male un esercizio, potremmo risentirne accusando qualche dolore sparso.

In ogni caso, a volte, siamo così desiderosi di raggiungere presto i nostri obiettivi che facciamo degli errori, senza rendercene conto. Infatti, abbiamo sempre sbagliato ad allenarci così, ed è questo il motivo per cui i risultati tardano ad arrivare.

Come avere glutei perfetti

Un allenamento che, sicuramente, sbagliamo è il cardiofitness senza ricorrere al rinforzo muscolare. Il cardio, infatti, è molto utile per dimagrire, non tanto per rassodare o scolpire. Pertanto, se il nostro obiettivo è quello di avere glutei alti e sodi, dopo il cardio dovremmo fare degli esercizi che mirino a rinforzare il muscolo.

Gli squat rientrano anche nel cardio, ma non bastano da soli. Dunque, dopo il cardiofitness, dedichiamoci ad eseguire affondi, ponti, stacchi e step up. Altri errori, che allontanano l’obiettivo dei glutei sodi, sono tante serie costituite da esercizi a corpo libero con carichi bassi. Dovremmo, invece, alternare gli esercizi, eseguendoli sia con un basso carico che con uno elevato.

Abbiamo sempre sbagliato ad allenarci così ma ecco come modellare e avere glutei sodi e alti

Per avere glutei sodi e alti, la sola attività fisica non è sufficiente. Dobbiamo, infatti, bere almeno 2l di acqua al giorno e seguire un regime alimentare sano e bilanciato. Come allenamento, consigliamo, altresì, di fare lunghe passeggiate in salita. Questo tipo di “esercizio”, infatti, mette sotto sforzo i glutei, rassodandoli.

La posa della ghirlanda, invece, è molto utile per tonificare i muscoli addominali e i glutei. Bisogna divaricare le gambe e abbassarsi lentamente. Come se stessimo facendo un grande squat, i glutei devono quasi toccare il pavimento, mentre le ginocchia non devono superare il petto. Teniamoci in equilibrio tenendo le mani giunte e i talloni ben piantati.