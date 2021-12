Un buon contorno labbra può fare miracoli. Ma pur avendo gli strumenti giusti, come un make up di ottima qualità che non contenga sostanze nocive, non è sempre facile ottenere il risultato sperato. Ci vuole anche un pochino di tecnica.

La chiave per migliorare visibilmente le dimensioni delle nostre labbra e dare loro pienezza è comunque davvero semplice.

Elemento essenziale da tenere nella beauty bag, la matita per le labbra può davvero dare un tono nuovo e diverso alle nostre labbra. Ma probabilmente abbiamo sempre sbagliato a usare il contorno labbra, ecco il trucco per ingrandirle che sta spopolando super naturale. Ecco allora il trucco per ingrandirle che sta spopolando super naturale e che produce gli effetti sperati.

Ecco come ottenere labbra più carnose senza ricorrere a rimedi quali ad esempio il Botox.

La tecnica del lip flip

Il lip flip è un trattamento cosmetico, non chirurgico, relativamente nuovo, che donerebbe alle labbra un aspetto più carnoso. Comporta l’iniezione della tossina botulinica, popolarmente conosciuta come Botox, nel labbro superiore per creare l’illusione di un labbro più grande. Questa tecnica rilassa i muscoli sopra il labbro, facendo sì che il labbro superiore si “ribalti” leggermente verso l’alto. La procedura fa soltanto sembrare il labbro più prominente, non ne aumenta le dimensioni.

Il lip flip è una procedura rapida, che richiede meno di 2 minuti. Per questo motivo, molti la considerano un’opzione preferibile agli interventi chirurgici, sicuramente più invasivi. Ma presenta anche effetti collaterali (come lividi e lievi paralisi del labbro) da valutare prima di sottoporsi al trattamento.

Possiamo ottenere labbra carnose con un effetto assolutamente naturale senza ricorrere a trattamenti estetici invasivi. Utilizzando il trucco per le labbra, infatti, possiamo definirle e ottenere un risultato sorprendente.

Prima di iniziare a contornare le labbra, assicuriamoci di avere a portata di mano i prodotti e i pennelli giusti. Avremo bisogno di: un rossetto nella tonalità che più amiamo, un lucidalabbra, un illuminante liquido, un correttore e naturalmente una matita per le labbra in una tonalità leggermente più scura del tono naturale delle nostre labbra.

Tutto quello che dobbiamo fare è accentuare l’arco di Cupido, ossia quel piccolo solco nel mezzo del labbro superiore. Non preoccupiamoci se il nostro arco non sia particolarmente accentuato. Questo non influenzerà il risultato della tecnica.

Usando la matita per le labbra, delineiamo le labbra all’altezza dell’arco di Cupido. Disegniamo anche il resto delle labbra, ma restando sulla linea delle labbra, evitando di andando fuori come si tende spesso a fare. Man mano che scendiamo verso gli angoli delle labbra, alleggeriamo la pressione della matita. Evitiamo il contorno degli angoli stessi.

Applichiamo poi il rossetto, il lucidalabbra sopra, ed evidenziamo leggermente l’arco di Cupido con un illuminante liquido. Infine, per il tocco finale, con un piccolo pennello applichiamo un correttore in crema, in una tonalità leggermente più scura del tono della pelle, appena sotto la parte inferiore del labbro.

Questa semplice tecnica accrescerà l’illusione di una pienezza delle labbra super-naturale.