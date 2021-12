Abbiamo sempre sbagliato a mettere i limoni in frigo in questo modo come averli sempre sodi, freschi ed evitare la muffa

Una domanda ricorrente sui limoni è se una volta comperati vanno messi in frigo oppure no.

Dopo aver acquistato un sacchetto o magari un’intera cassetta di limoni capita spesso che non sappiamo come conservarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

C’ è chi li ripone in cantina stesso in cassetta, chi li ripone nell’apposito contenitore della frutta e chi invece li mette in frigo.

Tuttavia capita spesso di aver posato i limoni gialli, sodi e lucenti e di riprenderli dopo qualche giorno trovandoli ammuffiti e maleodoranti. Unica alternativa? Buttarli via.

Per evitare che i limoni marciscano bisogna conservarli per bene. Anche quando li riponiamo in frigo semplicemente sfusi nell’apposito cassetto della frutta non sempre è sufficiente.

Quindi come fare e dove mettere i limoni per fare in modo che durino più ed averli sempre freschi e succosi?

Dunque per evitare sprechi alimentari e di denaro vediamo qualche trucchetto efficace per conservarli al meglio.

Abbiamo sempre sbagliato a mettere i limoni in frigo in questo modo ecco come averli sempre sodi freschi ed evitare la muffa

In primis occorre fare un’analisi accurata di ogni agrume, questo per capire se ci sono limoni che durante la raccolta abbiano subito qualche urto. Infatti, se così dovesse essere quei limoni andrebbero consumati per prima o in alternativa gettati via. Questo per evitare che questi limoni, di facile deterioramento, possano marcire e intaccare tutti gli altri.

Una volta scelti i limoni da consumare subito e quelli da conservare, procedere lavando accuratamente i limoni con una miscela di acqua e bicarbonato. Successivamente sarà necessario asciugarli per bene. A questo punto per assicurarsi che non marciscano velocemente sarà necessario l’uso della pellicola per alimenti. Basterà arrotolarli in uno strato di polietilene e riporli nell’ apposito scompartimento.

Sì in frigo ma ecco come

Quindi sì, i limoni possiamo tranquillamente riporli in frigo, ma ponendo attenzione alla conservazione.

Oltre a lavarli e ad asciugarli bene e rivestirli con una pellicola trasparente è necessario tenerli lontano da alimenti ricchi di microrganismi come ad esempio i formaggi.

Per evitare invece che durante la permanenza in frigorifero si secchino è indispensabile idratarli. Per farlo bisogna metterli in un recipiente pieno d’acqua. L’acqua infatti aiuta a mantenerli idratati e ne rallenta la deteriorazione.

Dunque, abbiamo sempre sbagliato a mettere i limoni in frigo in questo modo ecco come averli sempre sodi freschi ed evitare la muffa.

Approfondimento

Abbiamo sempre sbagliato a bollire il cavolo rosso in acqua, ecco 1 metodo per non perdere vitamine e antiossidanti preziosi per la salute.