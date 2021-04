Abbiamo sempre sbagliato a lavare i cani a casa così e per questo errore potrebbero avere seri problemi di salute

Chi ha la fortuna di vivere con un cane, sia in casa che in giardino, sa bene che anche questi animali hanno bisogno di essere lavati. Proprio come noi.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a non esagerare. Lavaggi continui, magari con prodotti aggressivi, potrebbero comportare diversi problemi di salute.

Come ripetiamo ormai da tempo, tutti gli animali, e non solo quelli domestici, devono essere rispettati e tenuti bene. Nonché aiutati in caso di necessità.

Immaginiamo, ad esempio, di trovarci a bordo della nostra auto e di assistere all’investimento di un cane da parte di un automobilista il quale, del tutto incurante dell’incidente, si allontani indisturbatamente.

La prima cosa che un onesto cittadino, nonché un automobilista è tenuto a fare, è di è avvisare subito la Polizia Stradale. E denunciare l’accaduto.

Purtroppo, questo accade di rado. Molti degli animali investiti finiscono purtroppo per morire anche a causa del completo disinteresse da parte dei passanti.

Ma al di là di questa condotta assolutamente non condivisibile, anzi ricordiamo ai Lettori quali responsabilità e doveri gravano sui proprietari di animali domestici.

Dal dovere di registrare il proprio cane all’anagrafe canina, a quello di vaccinarlo. Nonché di curarlo e amarlo sempre.

Decidere di adottare un cane, oppure di comprarlo, comporta responsabilità e consapevolezza. Dunque, è importante, qualora non si conoscano le regole per rispettare il benessere e la sicurezza degli animali, impararle!

Quest’oggi con l’aiuto degli Esperti di Animali della Redazione di ProiezionidiBorsa, parleremo di come lavare il cane a casa.

In particolare, perché abbiamo sempre sbagliato a lavare i cani così e per questo errore potrebbero avere seri problemi di salute.

Il cane va lavato regolarmente e in maniera corretta. Per mantenerlo sempre pulito, oltre a spazzolarlo tutti i giorni, rimuovendo il pelo morto, è fondamentale lavarlo con lo shampoo specifico per i cani senza utilizzare lo shampoo per uso umano.

Quest’ultimo potrebbe, infatti, essere molto aggressivo sulla pelle del cane. Il pH della cute del cane è diverso dal nostro. E per questo motivo un nostro shampoo potrebbe comportargli dermatiti e irritazioni anche serie.

Ma l’errore di cui vogliamo parlare oggi non riguarda il tipo di shampoo da utilizzare per lavare il cane. Piuttosto quello a cui non facciamo attenzione quando non proteggiamo le orecchie del nostro cane durante il lavaggio.

Prima di bagnare il cane, procuriamoci dei batuffoli di cotone e appoggiamoli delicatamente nell’orecchio del cane. Non spingendo troppo in fondo.

In questo modo, proteggeremo il condotto uditivo, evitando ristagni di acqua e shampoo, adatti a far proliferare eventuali agenti infettivi. E comportare anche seri problemi di salute, come otiti.

Si consiglia, inoltre, al termine dello shampoo, di rimuovere i batuffoli comunque inumiditi e procedere con la pulizia dell’orecchio. Sia esternamente che internamente, facendo sempre molta attenzione.

Versiamo qualche goccia di olio di oliva sul batuffolo per asciugare e pulire l’orecchio del cane.

