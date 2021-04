Subito dopo una bella doccia calda, non c’è sensazione migliore di sentirsi avvolti dal profumo e dalla morbidezza di un asciugamano bianco. Questo tipo di momento è davvero rilassante e può farci stare meglio dopo una lunga giornata di lavoro. A tutti noi sarà capitato di provare ad asciugarsi e sentire un cattivo odore e un senso di ruvidezza causato dall’asciugamano, nonostante questo fosse appena lavato. Per risolvere questo problema, vogliamo proporre un rimedio naturale piuttosto efficace. Infatti, abbiamo sempre sbagliato a lavare gli asciugamani ma possiamo rimediare con un trucco e renderli morbidi e profumati!

Il latte e la menta saranno gli ingredienti che ci salveranno e che renderanno perfetti i nostri asciugamani

Per evitare di sentire odori spiacevoli sui nostri asciugamani, ci sono due ingredienti fondamentali che dovremo utilizzare. Stiamo parlando del latte e dell’aceto alla menta. Questi due elementi, infatti, saranno capaci di donare morbidezza e profumo alle nostre tovaglie per il corpo. Basterà sapere come utilizzarli e come sfruttarne tutte le proprietà. C’è però una precisazione da fare. Questo rimedio della nonna va bene solo per asciugamani bianchi!

Ecco come mettere in pratica questa efficientissima soluzione casalinga

Per prima cosa, prendiamo una bacinella e versiamo al suo interno 250 ml di latte. Ora, aggiungiamo 10 gocce di aceto alla menta e 250 ml di acqua. Dopo aver mescolato, mettiamo gli asciugamani a mollo e lasciamoli in posa per un paio d’ore. Risciacquiamoli come siamo soliti fare e aspettiamo di vedere il risultato. Sentiremo un profumo buonissimo e, soprattutto, toccandoli, avvertiremo un senso di morbidezza e calore come mai prima d’ora!

Dunque, ora sappiamo che abbiamo sempre sbagliato a lavare gli asciugamani ma possiamo rimediare con un trucco e renderli morbidi e profumati ! Ma da oggi, sicuramente, non commetteremo più alcun errore!

