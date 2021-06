Nonostante le precauzioni, i repellenti e le trappole, le zanzare continuano imperterrite a disturbarci in ogni momento del giorno e della notte.

È da ormai un mesetto che dobbiamo avere a che fare con il loro ronzio e soprattutto con le punture che ci lasciano sulla pelle.

Queste ultime sono le più fastidiose da sopportare perché creano prurito e, in alcuni casi, anche gravi reazioni allergiche.

Bisogna sapere, infatti, che quando una zanzara ci punge inietta nella nostra pelle degli enzimi che anestetizzano la cute e fluidificano il sangue. Questi enzimi producono prurito, arrossamento e rigonfiamento della zona colpita, ma non sono gli unici responsabili di queste reazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, anche il nostro corpo reagendo a questi agenti estranei produce istamina, una sostanza che dilata i vasi sanguigni ed incrementa gli effetti della puntura.

Abbiamo sempre sbagliato a fare questo segno sulle punture di zanzara

Per placare questi effetti ci sono numerosi rimedi, alcuni dei quali però provenienti dal senso comune e che non hanno nessun fondamento scientifico.

Una delle soluzioni più utilizzate per alleviare il prurito è effettuare sulle punture una pressione con le unghie lasciando il segno di una croce.

In realtà questo stratagemma non solo non funziona, ma alimenta ancor di più la diffusione delle sostanze irritanti ed allergizzanti spiegate prima.

Per di più, sotto le unghie vi è un’altissima concentrazione di microbi e batteri che rischiano di creare ulteriori danni peggiorando la situazione.

Un finto sollievo

Quindi in realtà abbiamo sempre sbagliato a fare questo segno sulle punture di zanzara.

Infatti, questo rimedio, come tanti altri, non fa altro che creare un effetto placebo.

L’infiammazione è ancora lì presente, ma il nostro cervello in quell’istante è “occupato” a percepire soltanto il fastidio dei solchi lasciati con le unghie. Tant’è vero che una volta svanito l’effetto il prurito ritorna a farsi sentire.