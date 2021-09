Quasi a tutti sarà capitato di mettere in lavatrice i capi sporchi e una volta terminato il ciclo di lavaggio di vedere la macchia persistere o sentire cattivi odori. Questo accade perché c’è qualcosa che sbagliamo quando facciamo il bucato o perché c’è qualche problema con la lavatrice.

A tal proposito, la pulizia della lavatrice è fondamentale poiché è l’elettrodomestico, insieme al frigorifero, più importante della casa. Motivo per cui è indispensabile avere a cuore la sua manutenzione e la sua igienizzazione. Infatti, così come il frigorifero protegge i cibi che ingeriamo, la lavatrice igienizza gli indumenti che sono a contatto con la nostra pelle. In entrambi i casi, si tratta di azioni salutari per l’uomo perché ci evita il contatto con germi patogeni evitando spiacevoli conseguenze.

Come pulire la lavatrice

Pulire la lavatrice quindi è fondamentale per il suo corretto funzionamento. Possiamo adoperare il bicarbonato o l’aceto miscelato in acqua per igienizzare. Oppure optare per prodotti acquistabili al supermercato. Un metodo per pulire la guarnizione del cestello e le vaschette per versare i detersivi è quello di procurarci un flacone spray vuoto e mettere 500 ml di acqua e 100 ml di candeggina delicata.

Smontiamo il cassetto delle vaschette e spruzziamo la miscela all’interno. È importante pulire sia il cassetto che l’interno svuotato perché nei fori presenti è probabile che si formi la muffa. Spruzziamo anche gli scomparti e all’interno della gomma che ruota attorno al cestello. Queste sono le sezioni che compongono la lavatrice più a rischio di proliferazione di germi e batteri, i quali causano il cattivo odore. Per il resto, è possibile pulire anche con la miscela di acqua, bicarbonato o aceto.

Abbiamo sempre sbagliato a fare il bucato così e per questo motivo spesso puzza

Oltre alla pulizia della lavatrice che è uno dei motivi fondamentali che causano il cattivo odore che si riversa sui capi, ci sono altri errori che facciamo. Per cui abbiamo sempre sbagliato a fare il bucato così e per questo motivo spesso puzza. Vediamo quali sono gli errori comuni:

l’utilizzo di detersivi liquidi senza additivi igienizzanti: non bisogna usare solo ed esclusivamente il detersivo liquido come igienizzante a sé stante, poiché non garantisce un livello sufficiente di igienizzazione. Per questo il capo potrebbe ancora puzzare. Ci sono infatti odori difficili da eliminare, come quello di sudore;

l’utilizzo dei detersivi in polvere nei lavaggi rapidi e a basse temperature: il detersivo in polvere è utile per lavaggi lunghi e ad alte temperature per igienizzare asciugamani, lenzuola e così via;

sovradosaggio dei detersivi: mettere più detersivo o più ammorbidente non significa che i capi profumeranno maggiormente. Anzi, avremo problemi di risciacquo e di residui che causerebbero cattivo odore.