Le bottiglie di vetro, sia quelle della birra dopo una festa sia quelle del sugo dopo aver cucinato il pranzo, sono un oggetto che spesso buttiamo. Non esiste però peggior spreco di questo, perché in realtà si prestano ad una miriade di riutilizzi, che così non verrebbero mai sfruttati.

Le idee, d’altronde, sono tantissime e possono trasformare questi oggetti in fantastiche aggiunte di stile al nostro appartamento. In questo articolo capiremo subito come mai allora abbiamo sempre sbagliato a buttare le bottiglie di vetro perché valgono oro se riciclate così.

Come riempirle

Una prima possibilità per riutilizzare queste bottiglie è proprio quella di riempirle con altri elementi per donargli nuova vita. Certo molti le usano come vasi per dare nuovo alloggio a fiori e piantine, ma potremmo utilizzarle come decorazioni originali. Ad esempio, si potrebbero riempire con sabbia e qualche altro oggettino grazioso a tema marino: magari qualche legnetto levigato dal mare o alcune delle conchiglie più belle, che abbiamo trovato quest’estate in spiaggia. In questo modo avremmo ottenuto una simpatica ed originale decorazione per casa, che ci permetterà anche di risparmiare.

Un’altra idea potrebbe essere quella di ricavare bicchieri e tazze in vetro, partendo dalle bottiglie di birra. Basterà prendere la nostra bottiglia e segare via la parte inferiore del fondo, per ottenere dei fantastici bicchieri per l’acqua. Oppure tagliare la parte superiore del collo, capovolgerla e attaccarci una base in sughero, per creare dei fantastici calici da festa. Ovviamente ricordiamoci che quando si taglia il vetro bisogna essere estremamente attenti e, una volta finito, si devono sempre smussare i bordi affilati.

Abbiamo sempre sbagliato a buttare le bottiglie di vetro perché valgono oro se riciclate così

Oppure ancora, proprio in occasione del Natale, potremmo anche creare delle fantastiche decorazioni luminose, utilizzando delle bottiglie e delle semplici luci d’albero. Il procedimento è molto semplice e basterà salvare alcune bottiglie invece di buttarle, pulirle per bene all’esterno da qualunque etichetta e disporle per colore. Una volta scelto dove posizionarle per casa e quali luci colorate potrebbero abbinarsi meglio, potremo allora riempirle direttamente.

Prendiamo quindi le lucine di Natale che più ci piacciono e riempiamo le varie bottiglie quanto più possibile. Cerchiamo poi di nascondere il cavo o l’alloggiamento delle batterie, e il gioco sarà fatto. Avremo delle decorazioni belle ed ecologiche, sfruttando oggetti che altrimenti avremmo buttato nella spazzatura.

Approfondimento

Mai buttare l’acqua di cottura del riso perché vale oro quando riutilizzata dentro casa e giardino