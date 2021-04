Abbiamo sempre sbagliato a buttare il vino avanzato perché possiamo riutilizzarlo in tanti sorprendenti modi diversi

La maggior parte delle persone non si rende conto di quanti cibi e bevande finiscono nella spazzatura solo perché non si sa come riutilizzarli. Tra di questi, sempre riciclabile sia in cucina che anche in altri campi della vita, troviamo di sicuro il vino avanzato da una cena o una festa. Vediamo allora perché abbiamo sempre sbagliato a buttare il vino avanzato perché possiamo riutilizzarlo in tanti sorprendenti in modi diversi.

Utilizzo in cucina

Il vino, come tutti sanno, è un componente fondamentale nella preparazione di diversi piatti e più in generale nella tradizione culinaria di diverse culture. Esistono diversi metodi per riutilizzare in cucina il vino avanzato. Ad esempio, potremmo usarlo per sfumare i piatti di carne, donandogli un sapore pieno e avvolgente; possiamo usarlo per sciogliere le impurità e disinfettare frutta e verdura; o ancora utilizzarlo nella cottura di alimenti come funghi, carciofi e cipolle.

Il vino bianco poi si presta a tantissimi altri utilizzi diversi, come anche nella preparazione di salse o pastelle per frittura.

Tecniche di riutilizzo del vino fuori dalla cucina

Ma l’utilizzo di questa sostanza portentosa non è relegato solo alla cucina. Il vino avanzato, infatti, può anche essere un ottimo alleato delle piante nell’orto. In effetti, essendo un liquido naturalmente ricco di sali minerali, potrebbe aiutare a rendere il terreno più fertile ad essere un ottimo tonico per le piante.

Questa bevanda poi può essere utilizzata anche in ambito cosmetico. Questo perché, grazie alla sua elevata concentrazione di antiossidanti è un ottimo rimedio per donare luminosità alla pelle e renderla più elastica e liscia.

Ed infine, non molti lo sanno, ma il vino può aiutare anche a smacchiare. Infatti, a differenza di quello che pensano molti il vino, soprattutto quello bianco, possiede un ottimo potere sgrassante contro le macchie di olio e di grasso. Basterà strofinare un panno imbevuto di vino bianco sulla macchia e mettere poi tutto in lavatrice, per ottenere un capo pulito e come nuovo.

