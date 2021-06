Un aperitivo colorato a base di frutta fresca di stagione è quello che ci vuole per fare colpo sui propri ospiti.

La frutta, oltre a donare un tocco di colore e di freschezza, aggiunge sempre una nota di sapore indimenticabile, tendente al dolce.

Abbiamo sempre pensato a questo frutto come dolce ma in realtà è perfetto per preparare uno squisito sfizioso e semplice aperitivo estivo: l’albicocca.

Dopo aver letto questo articolo non penseremo più all’albicocca solo come ingrediente perfetto per preparare dessert e torte ripiene. Vediamo perché.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un abbinamento inaspettato

Se abbiamo poco tempo e non siamo esperti in cucina, esiste una ricetta in grado di stupire senza troppa fatica. Basta assemblare tre ingredienti diversi per regalare uno sfizioso aperitivo o un colorato antipasto.

Per ottenere un risultato scenografico e lasciare a tutti a bocca aperta basta avere in frigo tre ingredienti: albicocche, noci e formaggio fresco di capra.

Apparentemente così diversi, sono in grado di creare un sapore unico e particolare. L’albicocca fornisce la giusta delicatezza, le noci la giusta consistenza e tutto sarà bilanciato dalla nota leggermente acida del caprino. Per esaltare al massimo i loro sapori sarà conveniente gustarli a temperatura ambiente, accostandoli ad un buon bicchiere di vino bianco e freddo.

Preparazione

Dopo aver disposto sul piano da lavoro 5 albicocche, 150g di caprino fresco e 15 noci è il momento di cominciare.

Come prima cosa, è necessario lavare le albicocche, asciugarle e tagliarle a metà. Dopo si dovrà rimuovere il nocciolo con delicatezza.

Inserire il formaggio in una terrina e lavorarlo dall’alto verso il basso sino a renderlo cremoso. Tritare cinque noci e aggiungerle al composto continuando a mescolare.

Adesso è il momento di assemblare: con l’aiuto di un cucchiaino si dovrà riempire il centro di ogni metà dell’albicocca con la crema di formaggio e noci. Infine, guarnire con una noce. Il sapore sarà delicato ma sapido al punto giusto.

Sì, abbiamo sempre pensato a questo frutto come dolce ma in realtà è perfetto per preparare uno squisito sfizioso e semplice aperitivo estivo.