Una delle maggiori seccature quando si fa il bucato e che spesso si ritrova a combattere con macchie difficili e capi ingialliti.

La maggior parte dei capi bianchi dopo diversi ed intensi cicli di lavaggio perdono la loro brillantezza diventano opachi se non addirittura gialli.

Davvero poco piacevole trovare lenzuola ingiallite, tovaglie ingrigite o t-shirt che hanno perso brillantezza apparendo tristi e vecchie. Aloni di sudore che difficilmente vanno via, colletti di camicie e polo che diventano inguardabili, asciugamani da buttar via.

In commercio esistono diversi prodotti sbiancanti ma se non utilizzati correttamente possono creare danni irreversibili.

Con semplici rimedi è possibile far tornare e mantenere bianco il nostro bucato per avere capi candidi e freschi come appena comprati.

Abbiamo sempre commesso errori nel lavaggio e nell’asciugatura dei capi bianchi, ecco i metodi infallibili da utilizzare, scopriamo quali sono.

Davvero efficace per far tornare il capo splendente e luminoso è il metodo dell’aspirina.

Proprio così, per combattere i capi ingialliti e ingrigiti basta schiacciare e sciogliere 6 pasticche di aspirina in una ciotola con un po’ di acqua. In meno di mezz’ora tutte le macchie ostinate e gli aloni verranno rimossi velocemente. Basterà poi proseguire con il normale lavaggio a mano o in lavatrice.

Riempire una bacinella di acqua calda e aggiungere qualche cucchiaio di bicarbonato, mescolare bene fino al completo scioglimento. Immergere i capi da trattare e lasciarli completamente in ammollo per 8/10 ore.

Riempire un pentolone con acqua aggiungendo uno o due limoni tagliati a fette, portare ad ebollizione. Spegnere ed inserire i capi bianchi lasciandoli in ammollo per diverse ore smuovendoli di tanto in tanto.

Preparare un composto con detersivo neutro per piatti, sapone di Marsiglia a scaglie e bicarbonato, da applicare sulle parti ingiallite. Strofinare delicatamente e proseguire con il consueto lavaggio in lavatrice.

Se i panni sono particolarmente gialli, allora versare in una bacinella acqua fredda con 3 cucchiai di sale grosso e un bicchiere di aceto bianco e lasciare in ammollo.

Per i capi grigi perfetto risulta essere l’ammollo in acqua calda e detersivo in polvere.

Per aver capi sempre bianchi è consigliabile non effettuare lavaggi superando il carico previsto dalla lavatrice senza eccedere con le quantità di detersivo.

Stendere sempre i panni bianchi al sole che li aiuterà a mantenerli bianchi e a schiarire macchie e aloni.

Appendere magliette e camicie su grucce.

Se inseriti in asciugatrice seguire attentamente le istruzione previste, non caricare più del dovuto il dispositivo. Appena il ciclo è terminato per evitare formazione di grinze provvedere subito alla piegatura.

