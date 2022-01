Come dimenticare il primo bacio? Sono cambiati decisamente i tempi e i ragazzi di oggi sono molto più precoci e svegli. Ci danno la paga, come si dice, su tantissime cose, al passo coi tempi. Sorridono quando ci sentono parlare di bigliettini d’amore. Loro che si scrivono sui social. Sghignazzano alle nostre poesie da innamorati, magari carpite dai cioccolatini. Loro che citano rapper e influencer. Ma, l’emozione del primo bacio non ha storia. Cambino pure mode e tempi, ma l’emozione rimane la stessa. Panchine del giardinetto e fermate dell’autobus, pure. Senza contare le festine in taverna tra amici. Anche oggi che la sorte ci ha mezzo in mezzo la pandemia. Abbiamo sempre baciato alla francese ma senza sapere che il suo significato riporta in maniera incredibile a queste abitudini del Mondo animale. Vediamo di conoscere meglio questa consuetudine affettiva.

Un’incredibile similitudine col calcio

L’insalata russa non sarebbe russa ma francese. Il calcio non sarebbe inglese ma fiorentino. Il creme caramel di francese avrebbe solo il nome, perché la sua origine la rivendicano altri stati come la Spagna. E, anche il bacio sensuale viene chiamato alla “francese”. Ma le sue origini sarebbero fiorentine. Un po’ come il calcio. Che spettacolo questa città, che, oltre a essere un capolavoro mondiale, avrebbe inventato anche lo sport più famoso e il bacio più romantico e intrigante.

Abbiamo sempre baciato alla francese ma senza sapere che il suo significato riporta in maniera incredibile a queste abitudini del Mondo animale

Secondo gli studiosi, però il bacio alla francese, con l’incontro delle lingue avrebbe due origini diverse e antichissime.

La prima risale alla nutrizione. Ossia le donne delle caverne, come accade nel Mondo degli animali, passavano il cibo da bocca a bocca ai neonati. Questo, almeno, sostengono molti studiosi e storici. Cosa che avrebbero poi anche fatto coi compagni.

La seconda teoria, ancora più vicina al Mondo animale sarebbe così spiegabile. Dobbiamo considerare che nella saliva ci sarebbero anche gli ormoni dell’eros. Baciare in bocca il partner porterebbe a incrociare quindi gli ormoni all’interno della bocca. Organo molto sensibile a queste sollecitazioni e a queste sostanze. Ma l’istinto nascerebbe dalla conoscenza. Il bacio alla francese, o fiorentina, implicherebbe quindi un modo di conoscersi. Un po’ come accade tra gli animali che si leccano e si baciano, proprio per conoscersi.

