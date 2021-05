La cura della pelle è un’attenzione che un tempo era riservata alle sole donne di ogni età, dalle più giovani alle più mature. Negli ultimi anni però, l’interesse sempre più forte all’aspetto fisico, ha portato anche tantissimi uomini ad avere maggiori accortezze in tema di skin care. Ed ecco quindi che tra detergenti e creme idratanti, il viso è il protagonista di ogni gesto di bellezza sia degli uomini che delle donne.

Pur utilizzando tutte gli accorgimenti necessari per una pelle da copertina, potremmo vedere allo specchio qualche brufoletto sparso qua e là. Nulla di cui preoccuparsi ovviamente, ma se non si tratta di un episodio sporadico, allora probabilmente c’è qualcosa che non va.

Abbiamo sempre asciugato il viso nel modo sbagliato, ecco cosa dovremmo fare per evitare irritazioni e arrossature

L’insorgenza dell’acne si collega inevitabilmente alla sensibilità cutanea, motivo per cui gli esperti suggeriscono di idratare tutti i giorni il nostro viso. Chi pensa che la pelle grassa necessiti di minore idratazione e di maggiore esfoliazione, purtroppo commette un errore che può far male alla cute. Inoltre, tra le cause di una pelle rovinata, arrossata o impura ve n’è una a cui molti probabilmente non hanno mai pensato. Ci riferiamo al modo di asciugarla e soprattutto a cosa usiamo per farlo.

Infatti, abbiamo sempre asciugato il viso nel modo sbagliato, ecco cosa dovremmo fare per evitare irritazioni e arrossature: non utilizzare l’asciugamano. Scopriamo perché.

L’asciugamano come fonte di batteri

Ogni volta che lo usiamo, si accumulano acqua e batteri che vanno proliferando a causa dell’umidità. Una salvietta bagnata purtroppo è una fonte di germi, seppur innocui. Tuttavia, questo potrebbe ostruire i pori ogniqualvolta asciughiamo il nostro viso e causare di conseguenza l’insorgere di problemi cutanei.

Il consiglio è quello di lasciare il viso asciugarsi da sé o di ricorrere a batuffoli o salviette morbide da cambiare ogni giorno. Il primo rimedio va bene per l’estate, ma certamente non si presta alle stagioni più fredde e neppure a siamo in ritardo per il lavoro. La seconda soluzione, invece, appare la più opportuna e realizzabile. Usare un panno morbido da sostituire quotidianamente con uno pulito può essere il rimedio a tante imperfezioni e rivelarsi più utile di creme estremamente costose.