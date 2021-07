In questo periodo, in particolare, avvertiamo la sensazione di essere particolarmente stanchi e deboli. Ci sentiamo fisicamente sotto tono e, dunque, avremmo bisogno di più energia per affrontare la giornata. Naturalmente, non dobbiamo disperare perchè il nostro stato fisico è legato alla perdita di liquidi e all’afa. Quindi, abbiamo bisogno di una ricarica di energia per combattere la spossatezza dovuta al caldo.

Ecco, dunque, che appaiono, molto utili questi consigli, forniti dagli esperti di alimentazione, sui cibi da introdurre nella nostra dieta quotidiana. Si tratta di alimenti ricchi di proteine e di vitamina B1, necessari alla produzione dell’energia che ci necessita. Essi vengono definiti cibi energetici in quanto migliorano la nostra efficienza, rendendoci più attivi e performanti. Ma vediamo quali sono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo bisogno di una ricarica di energia per combattere la spossatezza dovuta al caldo

Il ginseng è il primo elemento da aggiungere alla nostra dieta quotidiana per combattere la spossatezza. Esso è una valida alternativa al caffè ed è noto per le sue proprietà riattivanti. Si tratta, infatti, di una radice di origine cinese con effetti rinvigorenti, energizzanti e digestivi.

Il secondo alimento che aggiungeremo è il miele. Esso è adatto a chi pratica sport ma anche a chi soffre di ipoglicemia. Ha un alto potere nutrizionale e, anche se utilizzato in piccola quantità, mette subito a nostra disposizione una grossa carica di energia.

Gli altri alimenti che aiutano a contrastare il senso di stanchezza

Terzo step del percorso energizzante è rappresentato dalla frutta secca. Quindi: mandorle, noci, nocciole, arachidi, pinoli, pistacchi ci aiuteranno a contrastare stanchezza e spossatezza.

Tuttavia, trattandosi di alimenti calorici, è importante non superare determinate quantità. In particolare, meglio non superare i 30-40 grammi al giorno. Per questa ragione, inoltre, è preferibile consumarli a colazione oppure durante la mattinata.

Al quarto posto abbiamo l’alga spirulina. Alla stessa vengono accreditate molteplici funzioni, tra cui quella di dare supporto all’organismo in momenti di calo fisico, stress e stanchezza.

Infine, non possono mancare le banane, che rappresentano una fonte sicura di sali minerali, e in particolare di potassio e magnesio.

Insomma, se introduciamo questi alimenti nella nostra dieta quotidiana, ci sentiremo sicuramente più attivi e vigili. Ciò, superando il problema del calo di energie dovuto all’estate.

Approfondimento

Ecco le 3 piante estive a bassa manutenzione e resistenti al sole, dalle fioriture colorate e rigogliose, adatte a chi ha poco tempo da dedicare al giardino ma dal risultato garantito