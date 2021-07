Molti di noi sono già consapevoli di quanto i piselli possano far bene al nostro benessere e al nostro organismo. E inoltre hanno un gusto delizioso, quindi tutto di guadagnato. Grazie a questo legume, infatti, possiamo creare fantastiche ricette dal sapore unico. E il fatto che si cuociano in fretta è solo un altro vantaggio. Ma in pochi sanno che questo legume può essere alla base di una bevanda che può apportare effetti benefici al nostro corpo. Vediamo di che cosa si tratta.

Abbassiamo la glicemia e il peso sulla bilancia con questa bevanda davvero gustosissima

Non tutti conoscono il latte di piselli. Questa bevanda totalmente vegetale viene dal tipo di legume giallo e crudo. Non danniamoci per trovare il prodotto nei supermercati, perché viene venduto pressoché all’estero. Ma possiamo tranquillamente acquistarlo online, senza troppi problemi, oppure realizzarlo direttamente a casa. Comunque, questo latte ha davvero delle proprietà fantastiche, sottolineate dalla biologa nutrizionista Francesca Evangelisti in un’intervista. Infatti, sembra che bevendolo possiamo risolvere il problema di un livello di glicemia troppo alto e di un peso corporeo che non ci soddisfa.

Ecco tutte le proprietà del latte di piselli

Iniziamo con le calorie contenute in questa bevanda. Pare che 100 ml di questo latte contengano solo 70 chilocalorie. E badiamo bene al fatto che il latte di piselli è davvero saziante, quindi non sentiremo molta fame dopo. Inoltre, facendola in casa, non ci sarà l’aggiunta di alcun tipo di zucchero e secondo la Dottoressa questo aiuterà a regolare anche i livelli di glicemia. Per prepararla, dovremo semplicemente sciacquare i piselli e bollirli a fuoco lento per 90 minuti. Successivamente frulliamo tutto, aggiungendo anche un dattero senza nocciolo. Quando gli ingredienti saranno completamente omogenei, conserviamo il nostro latte in un luogo fresco. Potremo berlo usandolo come base per i frappè o unendolo all’avena o cereali integrali a colazione o negli spuntini.

Approfondimento

