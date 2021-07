Chi non vorrebbe avere un peso forma, soprattutto ora che è estate. Complici infatti i vestiti leggeri, la prova costume da affrontare con le giornate trascorse al mare, sentiamo di più l’esigenza di essere al top.

Abbassiamo il peso sulla bilancia con questa carne gustosissima economica ma poco utilizzata

A volte non è necessario seguire una apposita dieta, soprattutto quando i chili da perdere sono davvero pochi. Potrebbe bastare quindi abbinare un po’ di attività fisica ad alcuni accorgimenti da adottare a tavola, per raggiungere l’obiettivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quanto all’attività fisica, non è necessario strafare. Anche una semplice camminata, fatta però con regolarità, è utile per perdere peso.

Quanto invece all’alimentazione, si potrebbe iniziare riducendo le porzioni e utilizzando prodotti non grassi e meno calorici.

Così da iniziare a tagliare sulla tabella delle calorie ingerite.

Vediamo allora alcuni trucchetti da utilizzare

Abbassiamo il peso sulla bilancia con questa carne gustosissima economica ma poco utilizzata.

La fesa di tacchino è infatti l’alimento giusto da portare in tavola se si vuole raggiungere il peso forma.

Essa, infatti, ha la capacità di fornire proteine senza un grande apporto calorico.

Nel corso degli ultimi anni questa carne è riuscita a scalare la classifica delle preferenze alimentari. Questo soprattutto perché ha trovato posto nel quotidiano di chi è a dieta. Ma anche perché è semplice da trovare e abbastanza economica.

L’apporto calorico è infatti di circa 110 calorie per 100 grammi di prodotto, calorie che arrivano in gran parte dalle proteine. Questo, quindi, fa sì che la fesa di tacchino sia una delle carni più leggere che si possano portare a tavola.

Ma vi è di più!

Questa carne si trova in commercio anche sotto forma di affettato. Quindi quando non è possibile tornare a casa per pranzo, si può utilizzare per farcire un panino. Risulta quindi perfetta e gustosa anche per un pasto veloce e allo stesso tempo light.

Approfondimento

Molti la considerano la carne dei poveri ignorando che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo