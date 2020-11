L’abbassamento della voce può essere un sintomo di queste gravi malattie

Avere la voce bassa è un problema piuttosto comune in inverno. È dunque facile sottovalutarlo. In alcuni casi, però, si tratta di un importante campanello d’allarme. L’abbassamento della voce può essere sintomo di queste gravi malattie.

Quando l’abbassamento della voce è causato dalla laringite

Basta un semplice mal di gola o l’aver sforzato troppo le corde vocali: ci si ritrova con un abbassamento della voce. Si fa fatica a parlare, e il suono della propria voce diventa più rauco e dal tono più basso. Generalmente, non c’è niente di cui preoccuparsi. I sintomi spariscono dopo qualche giorno. Soprattutto se si ha cura di riposare la voce, sussurrando al posto di parlare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Se l’abbassamento persiste, tuttavia, si rende necessario consultare un medico. Infatti, può darsi che la laringe sia infiammata. In questo caso, è importante capire cosa ha causato la laringite. Può essere colpa di un’infezione virale o batterica. Ma anche del reflusso gastroesofageo o di sostanze irritanti, quali il fumo di sigaretta o lo smog. Anche in questo caso, oltre ai medicinali per un’eventuale infezione, la miglior cura è il riposo.

Campanello d’allarme: attenzione a queste malattie

Oltre che della laringite, l’abbassamento della voce può essere sintomo di queste gravi malattie: il tumore della laringe, la sindrome dell’ovaio policistico e la miastenia gravis. Quest’ultima è una malattia che colpisce la comunicazione fra i nervi e i muscoli. La si riconosce anche dalle palpebre cadenti e dalla visione doppia.

Inoltre, chi soffre di miastenia gravis ha i muscoli anormalmente stanchi dopo le attività fisiche. La sindrome dell’ovaio policistico, invece, è una delle cause più comuni di sterilità. Come fare per riconoscerla? Generalmente, oltre a una voce più profonda, le donne che ne soffrono notano una riduzione del seno, una crescita eccessiva di peli, acne e obesità. Se dunque l’abbassamento della voce è più che un fastidio temporaneo, è importante rivolgersi al dottore.

Approfondimento

Un brufolo in questo punto del corpo potrebbe essere letale