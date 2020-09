I livelli di colesterolo tendono ad essere piuttosto alti in alcuni individui e la situazione peggiora dopo una certa età. L’aumento del colesterolo nel sangue oltre 240mg interessa oggi il 38% degli italiani. Mangiamo troppi lipidi, contenuti nei cibi grassi, che aumentano i livelli plasmatici di colesterolo. Prima di rischiare complicanze al cuore, tali da dover assumere le statine, i farmaci anticolesterolo che prescrive il medico, si può provare un rimedio naturale. Combinandolo con una dieta di supporto a base di kefir al mattino, carni e verdure (bollite o alla griglia) ai pasti principali e un pezzetto di zenzero disidratato a fine pasto. Con gli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa, scopriamo come purificare il sangue: abbassa il colesterolo con melanzane, limone e melograno.

La potente azione della regina dell’orto

Si utilizza la metà di una melanzana ogni due giorni, unita al succo di due limoni. Bisogna tagliarla a rotelle e poi a cubetti su un tagliere. Con un pestello da cucina, pestare i cubetti leggermente per spremere i semi. Poi inserire il tutto in una brocca con un litro di acqua fredda filtrata o imbottigliata. Lasciare in infusione per tutto un giorno tenendo la brocca in frigo.

Abbassa il colesterolo con melanzana, limone e melograno

Il mattino dopo, eliminare i cubetti dall’infuso filtrando con un colino, mescolare con il succo di due limoni spremuti al momento. Bere lentamente almeno un bicchiere di infuso a digiuno. Consumare il resto la sera, prima di coricarsi. Per poter apprezzare l’azione della melanzana, bisogna assumere questo infuso per almeno 30 giorni.

Il melograno è un alleato che purifica il sangue

Il melograno è un frutto delizioso, ma complicato da aprire e consumare. Non tutti, inoltre, conoscono le sue importanti virtù a proposito di colesterolo alto. Oggi il succo di melograno si trova facilmente anche al supermercato. Bere il succo di melograno durante i 30 giorni di assunzione dell’infuso di melanzana, accelera il processo di riduzione del tasso di colesterolo nel sangue. Se da solo è troppo aspro, aggiungere un po’ di succo d’arancia rossa.