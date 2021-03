Molti analisti ritengono che le piazze americane siano vicine ad un mercato orso. I motivi di questa conclusione sono i più disparati, dalla salita forte delle quotazioni dai minimi di marzo, alle possibili impennate dell’inflazione nei prossimi mesi. C’è anche qualcuno che afferma che le quotazioni attuali siano davvero sopravvalutate, ad esempio Warren Buffett, mentre altri mettono l’accento sui rendimenti negativi e sul premio per il rischio ancora a favore dell’azionario. Sul listino comunque, ci sono ancora delle grandi opportunità come segnala il nostro Ufficio Studi: a Wall Street si può continuare a puntare su Dell Technologies sottovalutata di oltre il 50%.

La società che capitalizza in Borsa 64 miliardi di dollari, progetta, sviluppa, produce, commercializza, vende e supporta soluzioni hardware, software e servizi IT in tutto il mondo.

Il titolo (NYSE:DELL) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 85,35 dollari in rialzo del 3,08% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 70,18 ed il massimo a 85,69.

Le proiezioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 55,45/68,79

area di massimo 101,23/115,99.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che i guadagni cresceranno del 4,4% all’anno mentre i margini di profitto (3,4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (5%).

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un fair value a 88 dollari per azione. I nostri calcoli invece, ottenuti normalizzando i bilanci degli ultimi anni portano ad un fair value superiore ai 135 dollari per azione.

A Wall Street si può continuare a puntare su Dell Technologies sottovalutata di oltre il 50%

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

La tendenza in corso di breve, medio e lungo termine è rialzista e al momento ci sono tutti i presupposti per i quali la salita potrebbe continuare nei prossimi 10 mesi verso l’area di massimo proiettata per l’anno in corso.

Per chi possiede le azioni in portafoglio, il consiglio è di mantenere con stop loss di lungo termine a 70,17. Primo supporto a 77,02. Per chi vuole compare a mercato, può considerare gli stessi livelli.

S procederà per step.