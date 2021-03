BorgWarner che capitalizza in Borsa circa 10,4 miliardi di dollari, è una società che fornisce soluzioni per veicoli a combustione, ibridi ed elettrici in tutto il Mondo

Il nostro Ufficio Studi, monitora attentamente la società esprimendo il seguente giudizio: a Wall Street questo titolo potrebbe raddoppiare le quotazioni.

Facciamo prima una premessa sull’attuale congiuntura.

In corso sui principali listini azionari, ma soprattutto a Wall Street, da diverse settimane è iniziata una robusta rotazione settoriale. In questo modo, gli oscillatori si scaricano dall’ipercomprato e i prezzi continuano a salire. Questo è un momento particolare per i mercati internazionali. C’è indecisione perchè diversi elementi portano a questo stato d’animo: vaccinazione che stenta a decollare, possibile ricaduta della pandemia, inflazione alle porte e ancora molti ritengono che gli effetti del lockdown non si siano fatti sentire pienamente sul ciclo economico. Frattanto le Banche centrali continuano a iniettare liquidità sui mercati e a mantenere un approccio distensivo.

A cosa porterà questo mix? Molti ritengono che le attuazioni quotazioni siano in bolla e non siano giustificate dagli attuali fondamentali.

Al momento, Noi continuiamo a non ravvisare elevate probabilità per un ribasso duraturo delle quotazioni azionarie. Dato l’attuale rendimento dei tassi di interesse, il premio per il rischio, continua ad essere a favore dell’investimento azionario.

A Wall Street questo titolo potrebbe raddoppiare le quotazioni. Analisi sul titolo BorgWarner

Si prevede che gli utili cresceranno del 18,25% all’anno.

I margini di profitto (4,9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7,3%).

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) stimano un fair value a 50,53 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un prezzo obiettivo di circa 89 dollari, con un gap fra prezzi attuali e potenziale di circa il 100%.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 marzo al prezzo di 43,70. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 37,62 ed il massimo a 50,60.

Consiglio operativo

Attualmente è in corso un ritracciamento, attendere sviluppi. Comprare solo in chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 48,89 per con obiettivo di lungo termine (1/3 anni) in area 89 dollari.

Seguiremo gli sviluppi e torneremo sull’argomento non appena ravviseremo un segnale di acquisto.