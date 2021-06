Nuovi record a Wall Street e le banche tirano al rialzo i listini americani. La FED infatti ha annunciato che le grandi banche hanno superato lo stress test e verranno tolte le recenti limitazioni riguardanti buyback e pagamento dei dividendi.

A Wall Street questo è il momento di puntare sulle banche?

Procediamo per gradi.

Per oggi attendiamo una fase laterale rialzista per i principali listini americani. Fra oggi e domani dovrebbe formarsi il minimo settimanale per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.314.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.245.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.271.

Nel settore bancario sui listini americani preferiamo JPMorgan rispetto alle altre. I motivi sono riconducibili all’interessante sottovalutazione della società rispetto al prezzo di fair value stimato da nostro Ufficio Studi.

JPMorgan (NYSE:JPM), ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 giugno al prezzo di 154,05 in rialzo dell’1,01% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 123,05 ed il massimo a 167,44.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (27 giudizi) stimano un fair value in area 165,11. I nostri calcoli basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value in area 180 dollari.

La strategia operativa

Il segnale del 25 giugno è stato interessante e potrebbe portare a ulteriori sviluppi positivi di breve termine. La tendenza di breve e lungo termine è rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 147,56 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 180 nei prossimi 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 151,22.

Come al solito si procederà per step.