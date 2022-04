A Wall Street oggi il rialzo potrebbe ripartire ma occhio a questi livelli. Apple va monitorata con attenzione

Dopo il forte ribasso di ieri cosa attendere da ora in poi? La nostra view è la seguente: a Wall Street oggi il rialzo potrebbe ripartire ma procediamo per gradi.

Nei prossimi paragrafi andremo a definire i punti chiave da monitorare e quali pericoli possono profilarsi all’orizzonte dei listini americani.

Inizia il nuovo mese e questo dovrà confermare o meno se il ribasso iniziato nel mese di gennaio, abbia trovato o meno bottom annuale fra il 7 e il 9 marzo.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 31 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.678,36

Nasdaq C.

14.220,52

S&P 500

4.530,41.

A Wall Street oggi il rialzo potrebbe ripartire ma occhio a questi livelli

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.552. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.341.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.101. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.682.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.517. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.424.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Perchè Apple va monitorata con attenzione

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 174,61 dollari in ribasso dell’1,78% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di breve rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 163,02, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 195 e poi 210 dollari.

Titolo da poter mantenere in portafoglio in quanto ancora sottovaluato secondo le stime degli analisti (fair value a 191,20).

