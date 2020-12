Siamo a fine anno e questi mesi non sono stati facili nè dal punto di vista economico e nè sociale. Cosa attendere per il prossimo anno? Come investire? Le probabilità sono di circa il 67% che l’indice azionario mondiale salirà intorno al 4% ma questi sono ancora dati statistici non definitivi e li ripondereremo nei prossimi giorni. Al momento stiamo valutando possibili opportunità e riteniamo che a Wall Street nel 2021 si potrà continuare a puntare sulla salita di UnitedHealth Group. La società opera nel settore dell’assistenza sanitaria nel territorio degli Stati Uniti.

Il titolo (NYSE:UNH) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 340,79 dollari e da inizio anno ha segnato il minimo a 185,48 ed il massimo a 366,63.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Perchè siamo molto favorevoli sulla società ed esprimiamo un giudizio molto positivo?

Siamo prima andati a leggere le raccomandazioni degli altri analisti e i 28 giudizi trovano consenso intorno al prezzo di 386,12 dollari. Poi abbiamo studiato i bilanci degli ultimi anni ed abbiamo calcolato con il discounted cash flow il fair value a 666,52 dollari con una sottovalutazione attuale del 95,58% rispetto al prezzo corrente.

Inoltre:

si prevede che gli utili cresceranno del 9,76% all’anno;

gli utili sono cresciuti del 25,4% nell’ultimo anno;

paga un dividendo affidabile dell’1,47%.

A Wall Street nel 2021 si potrà continuare a puntare sulla salita di UnitedHealth Group: analisi grafica

Le nostre proiezioni di prezzo per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo 276,05/321,34

area di massimo 458,11/503,13.

Attuale strategia di investimento

La nostra previsione per il prossimo anno è che entro il mese di febbraio, al massimo la prima decade di marzo, si dovrebbe formare il minimo annuale per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla fine dell’anno. Le quotazioni attuali sono molto vicine al minimo annuale proiettato per il 2021.

Quale strategia applicare?

Gli swing che si sono formati negli ultimi giorni di contrattazione sono di abbrivio per una fase direzionale e quindi il nostro consiglio operativo è di comprare in apertura del 28 dicembre con stop loss di breve e medio termine a 329,10 ed obiettivo a 1/3 mesi a 380 e poi 405.

Il nostro giudizio comunque è di comprare e mantenere in ottica di almeno 12 mesi.

Si procederà per step.