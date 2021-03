Negli ultimi giorni, i mercati americani sembrano aver raggiunto un punto difficile e decisivo per il breve termine. Cosa attendere da ora in poi? Gli analisti sono divisi, e c’è chi punta il dito sulla possibile inflazione, chi invece, ritiene che al momento la rotazione settoriale in corso non porterà a forti ribassi. Il nostro Ufficio Studi, al momento non ravvisa probabilità tali che possa iniziare un forte ribasso. La view è la seguente: fino ad agosto di quest’anno, fra alti e bassi, verranno segnati nuovi massimi annuali per poi lasciare spazio ad una fase laterale ribassista (con punta massima al ribasso intorno al 15%) di almeno 11/12 mesi.

Frattanto, continuiamo a studiare interessanti storie di sottovalutazione per capire se ci siano o meno opportunità di acquisto.

Oggi andiamo a studiare il seguente caso:

a Wall Street il titolo Western Digital potrebbe iniziare a scendere nonostante la forte sottovalutazione? La società che capitalizza in Borsa circa 20 miliardi di dollari, produce e vende dispositivi di archiviazione dati.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (32 giudizi) stimano un fair value in area 76,16 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad una stima di fair value in area 14 dollari, con un gap fra i prezzi attuali e le stime di circa il 100%.

Cosa attendere da ora in poi?

Il titolo (NASDAQ:WDC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 marzo al prezzo di 65,46 in ribasso del 6,92%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 48,62 ed il massimo a 72,98.

La nostra strategia di investimento

I prezzi sono ad un punto decisivo e fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera superiore ai 70,49 nel breve termine, sono possibili ribassi verso l’area di 62,66 e poi 55,12.

Al momento si consiglia di attendere sviluppi e di non comprare il titolo.

Poichè riteniamo che la società possa fare bene nel medio lungo termine, torneremo sull’argomento non appena si formerà un nuovo swing rialzista.