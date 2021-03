A Wall Street il titolo Pfizer è sottovalutato del 100% ma è da comprare? Oggi forse è fra i brand più conosciuti al Mondo. Chi è che non conosce Pfizer e il suo vaccino? Da mesi la pandemia continua a diffondersi e ad oggi con la possibile terza ondata alle porte, la preoccupazione continua a essere forte. Oggi chiunque ha capito l’importanza del progresso scientifico e della ricerca e si guarda con attenzione a società che operano nel settore. Il titolo azionario Pfizer (NYSE:PFE) ha chiuso la seduta del 3 marzo a quota 34,39 dollari in rialzo del 2,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 33,32 ed il massimo a 37,42.

Cosa attendere da ora ai prossimi mesi?

Ora andremo a fare un’analisi sommaria dei bilanci degli ultimi anni e poi ad analizzare le tendenze dei grafici di breve, medio e lungo termine.

La società che capitalizza 187 miliardi di dollari sviluppa, produce e vende prodotti sanitari in tutto il mondo.

I margini di profitto (16,7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (31,4%).

Si prevede che gli utili cresceranno del 10,76% all’anno.

Dividend yield del 4,66%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (23 giudizi) stimano un prezzo di fair value in area 41 dollari per azione. I nostri calcoli invece, ottenuti normalizzando i bilanci degli ultimi anni, portano ad un prezzo obiettivo di 70 dollari (una sottovalutazione rispetto al prezzo corrente di oltre il 100%).

A Wall Street il titolo Pfizer è sottovalutato del 100% ma è da comprare?

I prezzi nelle ultime settimane hanno assunto una connotazione ribassista ed è molto probabile una discesa verso area 32 e poi 28 circa.

Cosa farà cambiare questo scenario?

Al momento soltanto una chiusura settimanale superiore ai 34,37.

Quale consiglio operativo dunque?

Riteniamo che non ci siano le condizioni per comprare il titolo nonostante un forte appeal che viene dalla forte sottovalutazione. Il consiglio è quindi di attendere.