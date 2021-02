A Wall Street il titolo Oracle potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo ma prima facciamo una premessa sullo “stato dei luoghi dei mercati azionari“.

Qualcuno, forse molti, iniziano a prevedere un imminente crollo di Wall Street. La nostra view è diversa, e l’abbiamo espressa da un paio di anni su queste pagine ed in tempi non sospetti. Non crediamo che ci saranno forti crolli a Wall Street nei prossimi 7 anni, ma da inizio agosto di quest’anno dovrebbe iniziare una fase laterale ribassista fino a luglio del 2022, al massimo il primo trimestre del 2023. Frattanto però, Asia ed Europa continueranno a mostrare forza relativa superiore. In sostanza, nessun crollo all’orizzonte, ma il passaggio del testimone da America alle altre aree geografiche.

Il consiglio è di accumulare posizioni al rialzo sull’indice azionario mondiale, su ogni ritracciamento che si verificherà da ora al primo trimestre del 2023 e mantenere fino al 2027 inoltrato.

Oracle, un titolo che dal 2002 ha realizzato una performance dell’ 883,23%

Le quotazioni del titolo (NYSE:ORCL) sono passate da 6,56 agli attuali 64,50 dollari per azione. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 59,74 ed il massimo a 65,22.ù

Le nostre previsioni per anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 53,14/58,01

area di massimo 77,11/85,19.

Fino a quando reggerà al rialzo il supporto di 59,74, il minimo annuale è stato già segnato.

A Wall Street il titolo Oracle potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un prezzo obiettivo di 66,12 dollari per azione. I nostri calcoli invece, fatti sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni e sull’attualizzazione dei ricavi/utili futuri, portano ad un fair value di 80 dollari.

La nostra strategia operativa

La chiusura di contrattazione di ieri ha formato un pattern rialzista di breve termine. Comprare con stop loss a 61,07 ed obiettivo primo a 75/80 dollari da raggiungere per/entro 3/6 mesi.

Come al solito si procederà per step.