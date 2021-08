Non ci sono alternative e non si vedono pericoli imminenti e per questo motivo l’investimento azionario risulta il più appetibile. Quindi, fra alti e bassi fisiologici, i prezzi degli indici azionari americani continuano a salire nonostante siamo entrati in una finestra ciclica che potrebbe portare a dei ribassi. A questo proposito rimarchiamo che potrebbe essere in corso un’automodifica dello scenario da ribassista a rialzista e portare a nuovi rialzi fino ad autunno inoltrato. Il prossimo setup annuale scadrà infatti il 5 ottobre.

Di volta in volta poi, analizzeremo se si arriverà a questa data con un minimo o un massimo.

Ecco la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi:

a Wall Street il titolo Microsoft può continuare a salire.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di venerdì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.815.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.408.

Microsoft (NASDAQ:MSFT), ha chiuso la giornata di contrattazione del 5 agosto al prezzo di 289,52 in rialzo dell’1,05% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 210,97 ed il massimo a 290,15.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (27 giudizi) stimano un prezzo obiettivo in area 327,71 dollari. I nostri calcoli invece, elaborati studiando i bilanci degli ultimi 4 anni, giungono ad un fair value intorno ai 380 dollari per azione.

La strategia operativa

La tendenza di breve termine continua a rimanere rialzista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai 274,45 dollari, sono possibili ulteriori rialzi verso area 300/315 nei prossimi 1/3 mesi. Prima resistenza di breve a 289,99. Primo supporto a 283,33.

Come al solito si procederà per step.