Su cosa investire nel 2021? Come da nostre previsioni annuali, questo sarà un anno a due “facce”: rialzo fino ad agosto e poi inizio di una discesa di almeno 12/18 mesi. Come al solito poi si procederà per step e in base alla tendenza che si formerà valideremo o meno questo scenario e/o lo cambieremo in “corso d’opera”. I nostri indicatori di forza relativa comunque stanno analizzando diverse opportunità che si potrebbero cogliere fin da subito. Ci sono infatti dei titoli azionari che potrebbero fare molto meglio del mercato di riferimento. Ad esempio, a Wall Street il titolo Juniper Networks potrebbe puntare al raddoppio nei prossimi anni.

Quali sono i motivi che ci portano a questa raccomandazione?

Il titolo (NYSE:JNPR) ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 gennaio a 24,21 dollari per azione. Nel 2020 ha segnato il minimo a 14,81 ed il massimo a 26,03.

Analisi di bilancio e comunicazioni societarie

Si prevede che gli utili cresceranno del 3,44% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 7,3% nell’ultimo anno.

I nostri modelli dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni calcolano un potenziale prezzo obiettivo di fair value intorno a livello di 49 dollari per azione. A questo punto ribadiamo che un target può essere raggiunto o meno e che nel corso del tempo, alcuni fattori inerenti all’azienda o allo stesso ciclo economico, ci potrebbero far rettificare ed aggiustare il tiro del nostro calcolo.

Analisi grafica

Perchè a Wall Street il titolo Juniper Networks potrebbe puntare al raddoppio nei prossimi anni? Quali sono le nostre proiezioni per il 2021?

Area di minimo 21,15/22,89

area di massimo 30,89/34,55.

La nostra strategia di investimento

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e riteniamo con elevata probabilità che il minimo annuale possa essere stato già segnato. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss a 21,85 e mantenere in ottica di almeno 12 mesi. Obiettivo primo da raggiungere per/entro 1/3 mesi in area 28 dollari.

Si procederà per step.