Momento particolare per i mercati azionari internazionali che sono arrivati ad un momento dove si dovrà decidere fra nuovi rialzi oppure una fase di ritracciamento di breve termine.

Fra oggi e domani, la tendenza sarà molto chiara e riusciremo a definire meglio la nostra strategia operativa in ottica multidays. Frattanto, Wall Street negli ultimi giorni inizia a segnalare oscillatori in tendenza ribassista ma ancora nulla è perduto e i mercati potrebbero ancora tornare subito al rialzo.

Come al solito, ogni giorno, il nostro Ufficio Studi pubblica le sue raccomandazioni e giudizi operativi. Oggi, studiamo se a Wall Street il titolo Facebook è pronto per salire del 15% in pochi mesi. Nel nostro precedente report di gennaio, avevamo consigliato l’acquisto del titolo al superamento di 263,47 in chiusura settimanale e da quel momento, la salita è stata del 5% circa.

Cos attendere da ora in poi?

La società che capitalizza circa 803 miliardi di dollari è in continua ascesa e negli ultimi anni ha fatto diverse acquisizioni.

Il titolo (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 marzo a 282,14 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 299,71.

Le nostre proiezioni per il 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 218,45/261,25

area di massimo attesa 378,98/405,44

Il minimo annuale è stato già segnato e ora la direzione è l’area di massimo attesa?

A Wall Street il titolo Facebook è pronto per salire del 15% in pochi mesi?

Si prevede che i guadagni cresceranno del 13,82% all’anno.

Gli utili sono cresciuti del 57,4% nel 2020.

Le raccomandazioni degli altri analisti (51 giudizi) stimano un prezzo obiettivo di fair value in area 337,60. In base ai bilanci degli ultimi anni, i nostri calcoli riportano a un fair value di 350 dollari per azione.

Strategia operativa

Ieri, il segnale sul time frame giornaliero è stato ribassista e oggi andrà valutato cosa accadrà

Solo chiusure giornaliere superiori ai 291,72 farebbero ripartire il rialzo in corso.

Al momento per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni, deve mettere lo stop loss a 268. Per chi vuole comprare attendere il segnale rialzista sul giornaliero, come indicato poc’anzi.