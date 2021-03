A Wall Street è il momento di puntare su Redfin Corporation? La società (NASDAQ:RDFN) opera nel settore dell’intermediazione di immobili in divere aree geografiche degli Stati Uniti e del Canada.

Facciamo prima una premessa.

Gli indici azionari americani si trovano in un punto dove molti analisti attendono uno storno anche significativo adducendo come motivi la ripresa dell’inflazione ma anche un forte ipercomprato sugli oscillatori. A parer nostro, e come da nostre previsioni annuali, si giungerà fino alla prima settimana di agosto prima di lasciare spazio ad una fase laterale ribassista di almeno 12 mesi.

In realtà, il nostro Ufficio Studi continua ad analizzare con attenzione la rotazione settoriale fra i diversi settori e questo “movimento” permetterà agli oscillatori di scaricarsi di volta in volta e dare linfa a nuovi rialzi. Al momento quindi non vediamo pericoli rilevanti.

Torniamo al nostro argomento principale.

A Wall Street è il momento di puntare su Redfin Corporation?

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione dell’11 marzo a 76,69 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 58,09 ed il massimo a 98,45.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 45,50/63,21

area di massimo 100,71/110,25.

Quale strategia di investimento?

Prima andiamo a fare una sommaria analisi degli ultimi anni di bilancio.

Gli utili dovrebbero crescere del 51,12% all’anno mentre i guadagni sono cresciuti del 28,1% all’anno negli ultimi 5 anni.

Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) stimano un fair value a 76,67. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 101 dollari per azione.

Possiamo subito notare che da inizio anno è stato raggiunto sia il livello di fair value stimato che il target di massimo proiettato.

I nostri consigli operativi:

con stop loss a 70,24 iniziare a comprare il titolo in chiusura giornaliera superiore a 81,97 e poi incrementare in chiusura settimanale superiore allo stesso livello. Obiettivo primo area 100.

Si procederà per step.