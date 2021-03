A Wall Street c’è Broadcom sottovalutato del 25% pronto allo scatto rialzista ma vediamo prima cosa accade su questi mercati. La scorsa settimana si era chiusa con un segnale ribassista per i mercati americani. Da quel momento in poi, tutti gli swing si erano girati al ribasso e gli stessi oscillatori avevano convalidato il movimento. Ieri, tutto sembra essere ritornato al rialzo di brevissimo. Fra oggi e domani è attesa una conferma o meno dello scenario ribassista.

Queste sono le indicazioni sui mercati principali:

Dow Jones

Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 32.010.

Nasdaq C.

Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 13.757,10.

S&P 500

Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 3.929.

A Wall Street c’è Broadcom sottovalutato del 25% pronto allo scatto rialzista

Veniamo al titolo Broadcom. La società progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per infrastrutture di semiconduttori. Le raccomandazioni degli altri analisti (34 giudizi) stimano un fair value in area 478 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 590 dollari.

Si prevede che gli utili cresceranno del 31,79% all’anno. Dividend yield del 3,06%.

Il titolo (NASDAQ:AVGO) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 489,58. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 420,54 ed il massimo a 495,14. Il titolo nell’anno 2009 quotava al prezzo di 13,15, e da quel momento la salita è stata del 3,626% con un rialzo davvero strepitoso.

Cosa attendere da ora in poi?

La strategia di investimento

Il nostro Ufficio Studi proietta ulteriori rialzi.

Le previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo 320/364

area di massimo 540/599.

Per chi mantiene il titolo può inserire uno stop loss di lungo termine a 420,53 per i target indicati da raggiungere per/entro il mese di dicembre di quest’anno. Nel breve termine, un supporto viene individuato a 455,20.

Si procederà per step.