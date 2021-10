Uno degli utensili più importanti in cucina è il coltello e per il suo svariato utilizzo ne esistono molte varianti.

Quelli che servono a tagliare il pane, quelli per tagliare la carne o quelli per fare azioni più precise come incidere alimenti.

Il coltello è anche un oggetto da collezione per il suo uso anche in ambito militare e di combattimento.

Ad oggi esistono moltissimi tipi di coltelli da più prezzi, ma ce n’è uno che ha caratteristiche pratiche e uniche.

A volte questo utensile misterioso lo abbiamo in casa e non sappiamo che ha caratteristiche eccezionali, addirittura potremmo non averlo mai usato.

Stiamo parlando del coltello di ceramica.

Nei negozi di casalinghi possiamo trovare coltelli in ceramica non soltanto con lama bianca ma anche con la lama color nera, argento, gialla o rossa.

Una lama affilatissima quasi fosse un’arma da samurai

La lama si dice essere in ceramica, ma in realtà è in ossido di zirconio, un materiale estremamente duro.

Una lama affilata come quella di una katana e che taglia molto bene, con precisione e senza sforzo.

Per la pulizia di questo coltello è sufficiente utilizzare acqua corrente e per l’asciugatura munirsi di un panno morbido.

Se unto, usare dell’acqua insaponata oppure metterlo in lavastoviglie a 40°C.

Una delle caratteristiche più importanti del coltello in ceramica è il suo uso con le verdure.

Queste, a contatto con il coltello, non si ossidano perché non c’è sfregamento metallico su di esse e quindi non si anneriscono.

Inoltre, c’è chi afferma che il peperone tagliato grazie a questo coltello risulti più digeribile e che la cipolla risulti ancora più gradevole.

Tante caratteristiche in un unico oggetto

La lama in ceramica è composta da materiale inerte e perciò non soggetta a reazioni chimiche; questo le permette di non assorbire odori e di conseguenza di non modificare il sapore dei cibi.

Se si utilizza il coltello direttamente all’interno di una teglia, usando come base della carta forno, quest’ultima non si danneggia come invece succede utilizzando coltelli in metallo.

Inoltre, molti credono che un coltello in ceramica funzioni fino a che la lama resta affilata o non si sia scheggiata, invece non è così.

I coltelli in ceramica, se perdono il filo, possono essere affilati di nuovo come i migliori coltelli in acciaio.

Per affilarlo si può utilizzare un semplice e economico oggetto apposito acquistabile presso un qualunque negozio di casalinghi o anche online.

Un’ultima ma molto importante caratteristica del nostro coltello in ceramica è che mantiene per anni l’affilatura, si arriva fino a 10 volte più a lungo delle lame di metallo.