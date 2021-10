Il cane è l’animale che da sempre è più vicino all’uomo, una specie di amico a 4 zampe o membro onorario della propria famiglia. I cani sono in grado di capirci e di rasserenarci, ma anche di consolarci nei momenti meno felici. Eppure, a volte i nostri cagnolini sanno come irritarci, combinando piccoli disastri in casa senza un motivo apparente.

In effetti, capita spesso che i cuccioli di cane comincino a rosicchiare qualunque cosa capiti loro a tiro. In questi casi, forse il problema sta nei denti e continuando a leggere vedremo come fare.

A volte ci preoccupa che il cane morda di tutto ma la spiegazione è davvero semplice e pochi l’immaginano

Come è comune per i mammiferi, anche i cuccioli di cane durante la crescita perdono i denti da latte e mettono quelli definitivi. I cuccioli di cane nascono, come i bambini, senza denti e solo intorno alla terza settimana iniziano a spuntare i 28 denti da latte. Dopodiché, intorno al terzo mese di vita, i cani mettono su la dentatura definitiva di 42 denti.

Anche se di solito questo passaggio non è doloroso per i cuccioli e non da problemi, in questo periodo i cani assumono un atteggiamento particolare. Infatti, i cuccioli tendono a mordere di tutto, sempre, per farsi i denti. Ecco, dunque, perché spesso i cuccioli di cane attraversano un periodo in cui mordono tutto e ci mangiano le scarpe. Per cui, in questo periodo è meglio proteggere i mobili di valore e mettere al sicuro scarpe e cappelli per proteggerli dai cucciolini.

In alternativa, si consiglia di comprare dei giocattoli da mordere, per far sì che si sfoghino senza far danni.

Come fare se il cambio dei denti da problemi

Come abbiamo visto, a volte ci preoccupa che il cane morda di tutto ma la spiegazione è questa ed è davvero semplice e pochi l’immaginano. L’unico problema di solito è che rosicchiano di tutto, ma di solito non ci sono altri fastidi. Eppure, se notiamo che il nostro cagnolino dorme male, è irrequieto e fatica a mangiare, forse c’è qualcosa che non va. Infatti, a volte durante il cambio dei denti si possono verificare delle infiammazioni dolorose. In questi casi, si consiglia di dar loro dei giocattoli appositi da mordere per trovare sollievo e di nutrirli con della pappa non troppo dura.

Infine, a volte può capitare che i denti definitivi comincino a scendere prima che quelli da latte siano caduti. In questo caso, si consiglia di andare dal veterinario che provvederà a rimuovere il dente da latte in questione.

Ecco, dunque, cosa fare quando i nostri cuccioli cambiano i denti e cominciano a mordere tutto.

